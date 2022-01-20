Школьникам в Виргинии предложили «бинго привилегий»

Фэрфакс, 20 января. Родители учеников одной из школ города Фэрфакс, штат Вирджиния были возмущены внеклассной активностью своих детей, которым предлагалось сыграть в «бинго привилегий».

Задание заключалось в том, чтобы выбрать из списка «привилегий», который включал пункты «белый», «христианин», «чувствуешь себя в безопасности возле полицейских», а также другие характеристики, касающиеся социального и материального положения, религии, физического и психического здоровья. Все эти факторы, по мнению составителей программы, дают их обладателям привилегированное положение в обществе.

This is over the top - time for FCPS to get away from identity politics and back to teaching our kids. pic.twitter.com/WtB2DLuhgH — Supervisor Pat Herrity (@PatHerrity) January 19, 2022

Особый протест у родителей, многие из которых находятся на службе в рядах ВС США, вызвал пункт «являетесь ребенком военнослужащих». По их словам, дети военнослужащих часто вынуждены менять место жительства, подвержены воздействий посттравматического синдрома и месяцами не видят родных, не говоря о риске остаться сиротами. В свете вышеуказанного родители считают, что быть ребенком военнослужащего — сомнительная привилегия.

В своем ответе на поступившую жалобу, администрация учебного заведения указала, что указанная программа является тестом по английскому языку, в ходе которого ученикам предлагается выбрать подходящие варианты ответа и «критически осмыслить» точку зрения автора теста. Затем студентов просят «самостоятельно и саморефлексивно» сопоставить свои мысли относительно любой предполагаемой привилегии, которую, по их мнению, они могут иметь, и о том, как они потенциально могли бы изменить предложенные автором варианты.

«2022 год - отличное начало. Позвольте мне угадать, это преподает белый учитель, который идентифицирует себя как представителя другой расы и использует расистские стереотипы в качестве предыстории. Потому что в последнее время это становится довольно популярной темой в образовании».

Privilege bingo.

2022 off to a great start.



Let me guess, from a white teacher who identifies as another race and is using racist stereotypes as their back story.

Because that's becoming quite the theme in education lately. https://t.co/1OgRn9Mn16 — C. Morales (@ChaseM2022) January 20, 2022

Администрация указывает, что у учеников не требуют озвучивать размышления о себе. По мнению руководства школы, тест развивает у детей навыки критического мышления.

wikipedia.org / Pax Ahimsa Gethen / CC BY-SA 4.0

В субботу, 15 января — в свой первый день в должности — губернатор Вирджинии Гленн Янгкин издал указ, запрещающий преподавание «критической расовой теории» в государственных школах штата. По его словам, любые программы, которые предусматривают дискриминацию людей по определенным признакам, нарушают Закон о гражданских правах 1964 года.