Школьникам в Виргинии предложили «бинго привилегий»

Фэрфакс, 20 января. Родители учеников одной из школ города Фэрфакс, штат Вирджиния были возмущены внеклассной активностью своих детей, которым предлагалось сыграть в «бинго привилегий».

Задание заключалось в том, чтобы выбрать из списка «привилегий», который включал пункты «белый», «христианин», «чувствуешь себя в безопасности возле полицейских», а также другие характеристики, касающиеся социального и материального положения, религии, физического и психического здоровья. Все эти факторы, по мнению составителей программы, дают их обладателям привилегированное положение в обществе.

Особый протест у родителей, многие из которых находятся на службе в рядах ВС США, вызвал пункт «являетесь ребенком военнослужащих». По их словам, дети военнослужащих часто вынуждены менять место жительства, подвержены воздействий посттравматического синдрома и месяцами не видят родных, не говоря о риске остаться сиротами. В свете вышеуказанного родители считают, что быть ребенком военнослужащего — сомнительная привилегия.

В своем ответе на поступившую жалобу, администрация учебного заведения указала, что указанная программа является тестом по английскому языку, в ходе которого ученикам предлагается выбрать подходящие варианты ответа и «критически осмыслить» точку зрения автора теста. Затем студентов просят «самостоятельно и саморефлексивно» сопоставить свои мысли относительно любой предполагаемой привилегии, которую, по их мнению, они могут иметь, и о том, как они потенциально могли бы изменить предложенные автором варианты.

