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Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью

  /   Обновлено: 20 января 2022 18:40
Шоу-бизнес
Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Москва, 20 января. Один из самых востребованных российских актеров Данила Козловский впервые стал отцом в марте 2020 года, однако видит дочь очень редко, поскольку она вместе с матерью живет в США. По словам заслуженного артиста, он испытывает чувство вины перед ребенком.

Наследницу Козловскому подарила модель Ольга Зуева после почти пяти лет их отношений. Казалось бы, разлад в паре ничто не предвещало, но знаменитости разошлись вскоре после появления девочки на свет. Спустя непродолжительный период времени бывшая возлюбленная звезды российского кинематографа вместе с ребенком переехала в Соединенные Штаты, где живет по сей день, передает «Вечерняя Москва».

Разумеется, Козловский не может часто летать на другой континент, что и порождает у него гнетущее чувство вины. На вопрос журналиста издания InStyle о содержании потенциального письма к подросшей дочери, актер заявил, что сразу попросил бы прощения.

«Думаю, я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней. Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви», — резюмировал режиссер.

Не далее как накануне Данила Козловский и его новая возлюбленная Оксана Акиньшина вместе вышли в свет. Звездную пару заметили на премьере дебютного сериала постановщика, который получил название «Карамора».

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Все новости / Шоу-бизнес / Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью
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