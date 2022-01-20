Госсекретарь США Блинкен поддержал усилия по возобновлению «нормандского формата»

Вашингтон, 20 января. Соединенные Штаты готовы поддержать усилия по возобновлению работы «нормандского формата» без участия в нем, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что предстоящие в Женеве консультации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым покажут, возможно ли найти дипломатическое решение кризиса вокруг Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербек до этого сообщила, что Берлин и Париж готовы приложить все усилия для восстановления работы в «нормандском формате». Во время пресс-конференции в Москве она обратила внимание, что этот механизм необходим для урегулирования ситуации на Украине.