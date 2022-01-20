БЕЗФИЛЬТРОВ с Олесей Малибу. Сколько стоит квартира скандальной модели?

Эпатажная модель Олеся Малибу пригласила в гости ведущего программы #БЕЗФИЛЬТРОВ Антона Беккужева. Девушка пообещала показать ему свои сокровища и раскрыть самые неожиданные секреты.

Сложно не позавидовать Олесе Малибу. Наша героиня живет в шикарной квартире в центре российской столицы, ради забавы ссорится с надоедливыми соседями, воспитывает милейшего песика и тренируется в личном тренажерном зале.

Модель поведала о своих ухажерах и непростом характере, а также о том, как ей досталась квартира от олигарха. Антону Беккужеву удалось выведать у Олеси самые сокровенные тайны ее личной жизни, среди которых возраст девушки и ее симпатия к депутату Виталию Милонову.

Какие параметры должен иметь мужчина, чтобы заполучить избалованную красавицу-хулиганку Малибу? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, смотрите новый эпизод передачи ФАН #БЕЗФИЛЬТРОВ с Антоном Беккужевым.