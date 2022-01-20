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Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль

Политика
Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / analogicus / Capri23auto

Вашингтон, 20 января. США пытаются всеми силами спровоцировать конфликт на Украине с участием России. При этом главной целью Вашингтона в этой партии является даже не РФ, а в первую очередь Германия, а также весь Евросоюз, уверен политолог Ростислав Ищенко

Стремление Соединенных Штатов убедить весь мир в том, что РФ планирует «нападение» на Незалежную с каждым днем становится все более настойчивым и очевидным. Как считает Ищенко, именно украинский конфликт должен стать главным поводом для остановки газопровода «Северный поток — 2».

«Все прекрасно понимают, что Украина быстро проиграет войну, но за это время надо решить буквально пару проблем. Что могут предложить США Евросоюзу в такой ситуации? Зарубить проект "Северный поток — 2". Кроме того, они попытаются подвязать к конфликту другие страны ЕС, чтобы они сделали резкие заявления, ввели против России санкции и так далее. И дальше США будут давить на Евросоюз, опираясь на то, что он единое целое и должна быть поддержка своих, которые уже борются с РФ», — заявил политолог в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

Однако помешать работе «СП-2» США хотят даже не для того, чтобы попытаться нанести финансовый урон России. В действительности Вашингтон смотрит дальше и намерен таким способом разорвать экономическое и политическое сотрудничество Москвы с Берлином и всем Евросоюзом.

«У американцев есть желание "СП-2" задушить не потому, что это "СП-2", а для того, чтобы полностью обрубить для начала экономические, а затем и политические связи ФРГ с Россией. И полностью вернуть под свой контроль как минимум Западную Европу, а как максимум весь ЕС. Им надо сохранить контроль и даже усилить его, так как в последнее время он резко ослабел», — объясняет эксперт.

Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль
Федеральное агентство новостей /

Как считает политолог, именно «Северный поток — 2» может спровоцировать укрепление сотрудничества ФРГ и России, и в то же время ослабить контакты Берлина с Вашингтоном. При этом вслед за Германией другие страны Западной Европы могут также активизировать работу с РФ, а это для США просто недопустимо.

«Таким образом США пытаются переломить ситуацию, которая складывалась на протяжении последних 15 лет, а то и дольше. Теоретически может получиться, хотя динамика и интересы европейских политиков против них. Европейцы прекрасно понимают, что зарубить "СП-2" — это убить европейскую экономику», — отмечает аналитик.

Ищенко уверен, что ради сохранения контроля над Евросоюзом и Германией США готовы пойти на серьезные шаги. При этом уже в ближайшее время станет понятно, сумеют ли они реализовать свой план.

«Если "СП-2" включается в работу, то Германия в течение длительного, но вполне обозримого времени начинает дрейфовать в лагерь экономических и политических партнеров и союзников России. Причем не только Германия, но и солидная часть ЕС. Если дрейф значительной части Европы в сторону России будет обеспечен, то это значит, что Соединенные Штаты главную свою задачу не решили», — подчеркивает политолог Ростислав Ищенко.

Политолог Ростислав Ищенко ранее объяснил, какая роковая ошибка Евросоюза заставит его повторить судьбу Украины.

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