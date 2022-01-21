Зачем президент Украины требует санкций в отношении «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами в Киеве. В ходе разговора он высоко оценил роль парламентариев из США в деле «поддержки евроатлантической ориентации Украины». И при этом призвал их к разработке и введению новых санкций против России, а именно против газопровода «Северный поток — 2».

По словам источника из окружения Владимира Зеленского, президент очень четко дал понять: санкции против «Северного потока — 2» нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против «Северного потока» или другие санкции бесполезны для Киева.

При этом, по словам источников, близких к президенту Украины, тот выразил мнение, что нынешние ограничения, а также их простое анонсирование «в лучшем случае являются нейтральными, а в худшем — фактически подбадривают [Владимира] Путина».

То есть Владимир Зеленский призвал американских парламентариев принимать ограничительные меры против России даже не по какому-то поводу, а просто «потому что захотелось».

Впрочем, формальный повод для такой риторики у главы Украины есть. И заключается он в волне слухов, запущенных еще в ноябре прошлого года о том, что на границе с Украиной якобы стоит российская стотысячная группировка войск, которая, по мнению как некоторых американских политиков, так и прессы, «непременно нападет».

Здесь, правда, важен один нюанс. На Украине профильные чиновники этой опасности нападения в упор не видят. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов еще в конце декабря прошлого года заявил:

«Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим… Риски могут быть, но на сегодняшний день мы не видим таких ситуаций. Поэтому вводить чрезвычайное положение и пугать общество не надо».

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С другой стороны, постепенно в западных СМИ намечается хоть пока и слабый, но уже заметный тренд на подачу информации о взаимоотношениях РФ и США по украинскому вопросу в духе «лишь бы не было войны». Так, например, ведущий Fox News Такер Карлсон в своей программе высказался следующим образом:

«Страна (США. — Прим. ФАН) неумолимо приближается к возможной невероятно разрушительной войне с Россией. Наши СМИ подстегивают эту войну. Безумцы на MSNBC требуют объяснить, почему Джо Байден не прилагает больше усилий по защите территориальной целостности Украины».

Понятно, что в общем хоре голосов про «российскую агрессию» дэта позиция, скорее, является исключением из общего правила. Но она хотя бы достаточно громко звучит. Кстати, и сами американцы, как показали недавние опросы, тоже не в восторге от идеи «воевать за Украину».

Во второй половине декабря исследовательская служба YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха провела социологическое исследование, которое показало, что 28% респондентов выступают решительно против войны с Россией, 20% — в некоторой степени против. И только 9% — решительно за» войну с Россией в случае, если наша страна «вторгнется на Украину».

А это, на минуточку, американское общество, которое сейчас накачано образом «страшной и агрессивной России» практически из всех медиа. Но явно что-то в западной пропаганде пошло не так. И граждане США совершенно не желают «защищать идеалы демократии» в стране, географическое положение которой они представляют себе с трудом.

Другой важный момент заключается в том, что сама Украина в рамках переговорного процесса России со странами НАТО, который, по общему мнению, не принес желаемых результатов, тоже не может похвастаться какими-то дипломатическими успехами.

Во-первых, представителей официального Киева на эти переговоры элементарно не пригласили, что совершенно очевидным образом указывает на реальный политический вес Украины в нынешних глобальных дипломатических процессах.

Во-вторых, Киев получил четкий и недвусмысленный отказ Германии на требования со стороны посла Украины в Берлине Андрея Мельника о поставках вооружений. Более того, если исходить из нового коалиционного договора Правительства Германии, то Берлин будет стараться сделать так, чтобы и другие государства, входящие в ЕС, ограничили экспорт вооружений в страны «с внутренними проблемами».

Федеральное агентство новостей /

Ну и то, что в десятых числах января законопроект республиканца Теда Круза о санкциях в адрес «Северного потока — 2» не смог набрать нужное для утверждения количество голосов в Сенате США, тоже никак нельзя записать в «актив» Украины.

С «СП-2» и российским газом в целом сейчас в Европе тоже вырисовывается весьма неоднозначная картина. В Европе продолжается энергетический кризис. На 19 января этого года тысяча кубометров голубого топлива продавалась на европейских биржах за 860 долларов. И хотя это уже не сумасшедшие суммы в 1500-2000 долларов, о нормализации цены на газ в ЕС говорить пока рано.

При этом сертификация «СП-2» на текущий момент «заморожена» по бюрократическим причинам, а «Газпром» только готовится подавать повторную заявку для того, чтобы трубопровод уже наконец-то полноценно заработал.

Но самое интересное — одновременно с этим газ не идет в ту же Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» уже в течение месяца, и изменений в данной ситуации не предвидится.

А по данным «Оператора ГТС Украины», в последние дни среднесуточный объем голубого топлива, проходящего транзитом через эту страну, достиг своего минимума за последние четыре года.

В этом контексте желание Владимира Зеленского заблокировать работу «СП-2» окончательно и бесповоротно вполне понятно. Тогда газ вновь пойдет через Украину, и Киев, естественно, был бы рад этим воспользоваться для давления на Москву.

Но что совершенно непонятно, так это поведение европейских чиновников и политиков, у которых народ откровенно мерзнет. Видимо, эти люди надеются, что зима не будет вечной и уже скоро на европейском континенте станет теплее.

nord stream 2 ag /

С другой стороны, очень интересный материал о российском «газовом влиянии» недавно появился в Forbes. Автор статьи аналитик Джон Тамни рассуждает об угрозе отключения России от платежной системы SWIFT и говорит о том, что «у США нет разумного способа отключить Россию от доступа к глобальным финансовым потокам». Более того — эксперт утверждает, что в случае если Запад пойдет на подобный шаг, то наша страна в ответ отключит этот самый Запад от газа.

И, кстати, тут он может оказаться прав, поскольку для России это будет не актом политического давления, а логичным экономическим ходом: если отключить нашу страну от SWIFT, то европейские страны элементарно не смогут оперативно расплачиваться за российское голубое топливо.

И все это говорит о том, что и санкции против «Северного потока — 2», которые анонсировались и отменялись даже на уровне законов и бюджетов в США, больше относятся к информационному шуму, а не к реальной политике.

Равно как к такому же шуму относится и заявление господина Зеленского на встрече с американскими парламентариями. Главе Украины сейчас нужно продемонстрировать, что он и его страна «в центре событий» и тоже на что-то влияют. Но грустная реальность все же такова, что Украина с 2014 года является не субъектом, а объектом политики западных государств. Впрочем, именно тогда, в 2014 году, украинцы сами сделали такой выбор. И теперь ощущают на себе его последствия.