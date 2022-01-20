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Мать Ольги Бузовой с начала отношений дочери с Давой знала о расчетливости блогера

  /   Обновлено: 20 января 2022 17:14
Шоу-бизнес
Мать Ольги Бузовой с начала отношений дочери с Давой знала о расчетливости блогера
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 января. Телеведущая и певица Ольга Бузова нужна была блогеру Давиду Манукяну (Даве), чтобы стать известным, заявила мать артистки Ирина Бузова.

По словам женщины, благодаря своему опыту и чутью она с самого начала понимала — эти отношения будут недолгими. Бузова не посвящала мать в детали романа с Давой, но там было не все гладко.

«Этому человеку нужна была Ольга Бузова как бренд, а не как просто Оля. Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальный типаж. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, там все понятно», — поделилась Ирина с kp.ru.

Певица сообщила матери о своем желании расстаться с Давой после отдыха на Мальдивских островах. Она коротко сказала, что планируется «расходиться», но причину не называла.

Звезда «Дома-2» рассказала поклонникам о разрыве с Манукяном после своего 35-летия. Поводом для этого стало опоздание блогера на празднование ее юбилея.

Ранее Ирина Бузова заявила, что популярность негативно отражается на здоровье наследницы. Артистка тратит много времени на работу и не успевает полноценно отдыхать.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Ольги Бузовой с начала отношений дочери с Давой знала о расчетливости блогера
бузова отношения манукян
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