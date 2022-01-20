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Модернизированные истребители Су-30СМ2 начали поступать в российские войска

Армия
Модернизированные истребители Су-30СМ2 начали поступать в российские войска
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 20 января. Вооруженные силы РФ начали получать от авиастроительных предприятий модернизированные, многофункциональные истребители Су-30СМ2. Самолеты поставляются в войска в рамках государственного оборонного заказа.

Су-30СМ2 представляет собой модернизированную версию истребителя, которая имеет более совершенный двигатель и новый радар с фазированной решеткой, позволившей существенно расширить боевые возможности. Не менее важно, что в новой модификации были сохранены изначально имеющиеся преимущества, такие как сверхманевренность, дальность полета и разнообразный арсенал вооружения.

Согласно имеющейся информации, опубликованной в СМИ, первые самолеты отправились с иркутского завода в пункт базирования. Они имеют военно-морскую ливрею.

Ранее сообщалось, что Балтийский флот РФ приступил к подготовке первых экипажей и авиационных расчетов для истребителей Су-30СМ2. Также «Царьград» рассказывал, что в Новосибирске на авиационном заводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца беспилотника С-70 «Охотник».

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