Сотрудники Музея Ван Гога в Амстердаме открыли в здании салон красоты

Из-за опасности распространения коронавируса власти страны запретили работу всех культурных учреждений. В то же время парикмахерским, тренажерным залам и продуктовым магазинам разрешается принимать клиентов. Служители культуры пошли на хитрость.

Теперь Музей Ван Гога в Амстердаме представляет собой необычный салон красоты. Клиенты могут прийти сюда за стрижкой, прической или маникюром. Стилисты предоставляют им услуги прямо в залах музея. Таким образом посетители снова могут свободно любоваться творчеством великого художника, при этом улучшая свой внешний вид.

«Для нас было большим разочарованием, что культурный сектор все еще должен оставаться закрытым. Мы понимаем, что ситуация сложная, но ведь продолжают же работать магазины, сопоставимые с нами по потоку клиентов! Мы решили, что пришло время что-то делать, ведь мы также заинтересованы в том, чтобы вновь открыть музей для посетителей», — рассказала куратор Музея Ван Гога Лиза Смит.

Идея «музея красоты» пришлась по вкусу не только клиентам, но и мастерам. Они оказались только рады возможности оказывать профессиональные услуги в столь необычном месте.

«Я уверена, что такой случай выпадает раз в жизни. Возможность заниматься любимым делом в окружении подлинных картин Ван Гога — такое случается нечасто. Поэтому я сделала все, чтобы быть здесь сегодня. У меня все время было полностью расписано, пришлось отменить некоторых клиентов, но они отнеслись к этому с пониманием», — призналась сотрудник салона красоты Лоэс Аппельс.

В Нидерландах такая ситуация возникает не впервые. Стремясь обойти введенные правительством ограничения, многие театры, выставочные павильоны и музеи открывают на своей территории тренажерные залы и салоны красоты, чтобы иметь возможность продолжать демонстрировать публике свое искусство. При этом все необходимые меры безопасности строго соблюдаются.