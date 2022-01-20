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Режиссер Василенко рассказал о потрясшем его случае на съемках с актрисой Дапкунайте

  /   Обновлено: 20 января 2022 20:29
Шоу-бизнес
Режиссер Василенко рассказал о потрясшем его случае на съемках с актрисой Дапкунайте
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Советская, российская, британская и литовская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Литовской ССР Ингеборга Дапкунайте сегодня празднует свой 59-й день рождения. В беседе с ФАН об образцовой стойкости и самоотдаче артистки рассказал режиссер, сценарист, актер Максим Василенко.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с актрисой на съемках сериала «Мост».

«Это профессионал экстра-класса. Она сосредоточена на работе, но, в принципе, может переключаться и на обычную жизнь. Она не упускает ощущения того, что у человека должна быть и обычная жизнь, а не только работа. Если все время быть в работе, то можно себя угробить достаточно быстро. Нужно и о себе не забывать. У нее это ловко получается», — сказал режиссер.

Максим Василенко также припомнил случай, который лучше всего демонстрирует стойкость Ингеборги Дапкунайте.

«В ней очень много внутренней мужественности. Меня потряс один случай. Мы вели съемки в старом питерском морге. Там был невыносимый запах. Не помогло даже то, что накануне мы попросили как-то решить эту проблему. За многие десятилетия там все пропиталось этим запахом. Целый день, 12 часов, мы там толкались. Она ни слова против не сказала, хотя после каждого дубля мы выбегали дышать на улицу», — поведал собеседник ФАН.

Профессионал экстра-класса: режиссер Василенко поздравил с днем рождения актрису Дапкунайте
Кадр из сериала «Мост» /

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Здоровья. В наше время это актуально. Счастья и сохранения своей эмоциональной самости. Желаю, чтобы она и впредь умудрялась сохранять светлое расположение духа. У нее есть закалка. У актрис сложная жизнь: они постоянно раскачивают свой внутренний эмоциональный маятник. Естественно, это разбалтывает эмоциональную структуру», — подытожил сценарист.

Ранее актер Никита Джигурда через ФАН поздравил с днем рождения певицу Ольгу Бузову. По его словам, артистка очень трудолюбива и может стать звездой международного уровня.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Василенко рассказал о потрясшем его случае на съемках с актрисой Дапкунайте
василенко ингеборга дапкунайте
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