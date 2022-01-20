Бербок заявила о работе Германии и Франции над возобновлением «нормандского формата»

Берлин, 20 января. Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы «нормандского формата», заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

До этого во время пресс-конференции в Москве дипломат заявила о важности оживления встреч в «нормандском формате», поскольку этот механизм необходим для реализации минских договоренностей и урегулирования ситуации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что попытки выставить Москву стороной конфликта на Украине являются неприемлемыми. По словам главы ведомства, у Москвы и Берлина есть общее понимание безальтернативности Минских соглашений.