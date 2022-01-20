Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 17:38
17:37
Происшествия
Житель Севастополя расчленил свою мать на части и вынес тело из дома в пакетах
17:34
Общество
Минздрав России сообщил, что все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ
17:34
Происшествия
Бюджет Магнитогорска опустел на 10 млн рублей из-за земельной аферы
17:32
Политика
Эдгард Запашный о ракетах НАТО у границ РФ: «Их подлетное время — всего несколько минут»
17:32
Общество
Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
17:26
Весь мир
Блогер «Пиночет печет печенье» представляет дайджест криминального мира Латинской Америки
17:22
Шоу-бизнес
Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью
17:21
Политика
Госсекретарь США Блинкен поддержал усилия по возобновлению «нормандского формата»
17:20
Политика
Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль
17:17
Происшествия
Массовая авария с 22 легковушками и 14 грузовиками произошла в Чехии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бербок заявила о работе Германии и Франции над возобновлением «нормандского формата»

Политика
Бербок заявила о работе Германии и Франции над возобновлением «нормандского формата»
Global Look Press  /  Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Берлин, 20 января. Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы «нормандского формата», заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

До этого во время пресс-конференции в Москве дипломат заявила о важности оживления встреч в «нормандском формате», поскольку этот механизм необходим для реализации минских договоренностей и урегулирования ситуации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что попытки выставить Москву стороной конфликта на Украине являются неприемлемыми. По словам главы ведомства, у Москвы и Берлина есть общее понимание безальтернативности Минских соглашений.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Бербок заявила о работе Германии и Франции над возобновлением «нормандского формата»
украина германия Бербок
Комментировать