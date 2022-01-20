Свыше 140 кораблей ВМФ РФ примут участие в серии военно-морских учений в 2022 году

Москва, 20 января. Министерство обороны России анонсировало проведение серии военно-морских учений во всех зонах ответственности ВМФ РФ на 2022 год.

Согласно информации оборонного ведомства, в учениях будет задействовано свыше 140 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России. Помимо этого, к маневрам присоединятся десять тысяч военнослужащих, 1000 единиц военной техники и 60 летательных аппаратов.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством Главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил о завершении государственных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон».