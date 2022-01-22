Публицист Анпилогов: Россия будет контролировать космос в небывалых до сих пор масштабах

В рамках нового российского проекта «Млечный путь» планируется создать и развернуть специализированные радиолокационные станции, оптико-электронные приборы и спутниковую группировку для наблюдения за ближним и дальним космосом. Строительство таких наземных объектов запланировано как на территории России, так и за рубежом, что сделает систему мониторинга и контроля космического пространства по-настоящему глобальной.

Что это даст России и всему человечеству?

Кто видит космос?

На сегодняшний день практически любая страна может легко построить систему наблюдения за космическим пространством, однако по факту только два государства имеют глобальные каталоги искусственных небесных объектов — Россия и США, где на национальном уровне ведутся программы наблюдения за космосом.

В Соединенных Штатах эта функция возложена на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (англ. North American Aerospace Defense Command, NORAD), которое ведет полуоткрытый каталог космических объектов. В этом каталоге содержится информация обо всех космических объектах, которые человечество запустило с начала космической эры и которые пока что находятся в околоземном пространстве, однако информация о военных спутниках США приведена в нем без параметров их орбит.

pixabay.com / FelixMittermeier

В России аналогичный каталог комических объектов ведут Воздушно-космические силы (ВКС) России, в ведении которых находится Главный каталог космических объектов Системы контроля космического пространства (ГККО СККП). В отличие от каталога NORAD, российский ГККО СККП закрыт для свободного доступа, однако известно, что в нем содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. Этих данных вполне достаточно для прогнозирования будущих орбит всех этих объектов.

Другие страны и организации черпают информацию о космических объектах из этих каталогов либо вынуждены самостоятельно проводить телескопические наблюдения, чтобы установить реальные орбиты тех или иных аппаратов. Например, множество астрономов-любителей «охотятся» за спутниками-шпионами США, чтобы установить их реальные орбиты, не занесенные в каталог NORAD.

Проблема космического мусора

Впрочем, у системы наблюдения за космосом есть и достаточно прикладной аспект, отличный от военного.

Общее количество объектов размером более 10 см, находящихся в околоземном космическом пространстве, уже превышает отметку в 24 500 тел, из которых около 75%, или около 18 300 объектов, представляют уже не работающие спутники, но космический мусор. Такие аппараты уже потеряны, неуправляемы, их орбиты изменяются только за счет торможения об атмосферу Земли или от столкновений с другими космическими телами.

Космический мусор состоит из прекративших свое функционирование космических аппаратов (примерно 2800 объектов, или 15% от общего числа), разгонных блоков и последних ступеней ракет-носителей (примерно 2300, или 13%), а также самой многочисленной и наименее подконтрольной категории — фрагментов спутников, разгонных блоков, последних ступеней ракет-носителей и отдельных элементов, таких как болты, гайки и пр. Такой «космической мелочи» на орбитах вокруг Земли примерно 13 000 тел, или же 72% от всего космического мусора.

При этом в последние годы число действующих аппаратов на околоземных орбитах стремительно растет за счет больших группировок спутников связи. Например, такую группировку создает американская компания Starlink (США), которая запустила уже около 1900 аппаратов, и британская OneWeb, у которой на орбитах таких спутников уже около 400. Несмотря на то, что обе компании декларируют то, что их спутники будут управляемо сходить с орбиты, часть из них будет неизбежно потеряна и пополнит каталоги космического мусора.

Глубокий космос

Наконец, серьезной опасностью являются естественные космические «странники» — крупные кометы и астероиды, чьи орбиты проходят вблизи Земли. Опасность состоит в столкновении такого крупного космического тела с нашей планетой, которое может иметь катастрофические последствия. Именно с такими катастрофами связывают некоторые кризисы земной биосферы: например, вымирание динозавров в конце мелового периода или же пермско-триасовое вымирание. Считается, что падения крупных небесных тел могут вызвать на нашей планете эффект «метеоритной зимы» и нанести серьезный удар по всему живому.

pixabay.com /

Астероидно-кометная опасность является глобальной проблемой всего человечества. Например, 13 ноября 2020 года астероид 2020 VT4 пролетел на расстоянии менее 400 км от поверхности Земли. Учитывая скорость нашей планеты, это означает, что Земля разминулась с 2020 VT4 на… 13 секунд. На наше счастье, сам по себе 2020 VT4 достаточно мал — его диаметр вряд ли превосходит десяток метров. Однако проблема состояла в том, что астероид обнаружили уже после его сближения с Землей — на следующий день, когда он успешно избежал столкновения с нашей планетой. Если бы речь шла о более крупном небесном теле и у нас не было бы «лишних 13 секунд», последствия были бы непредсказуемыми.

Что такое «Млечный путь»

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название «Млечный путь». Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Запуск первых специализированных спутников наблюдения за космическими объектами запланирован на 2027 год.

Сейчас в рамках российской системы контроля космического пространства используется 36 телескопов различного назначения в составе десяти наземных комплексов, размещенных на территории Российской Федерации, Армении и Бразилии. При создании «Млечного пути» дополнительно ожидается ввод в эксплуатацию примерно от 20 до 25 новых телескопов. Таким образом, общее число российских «космических глаз» составит около 60 специализированных телескопов в составе 14 оптико-электронных комплексов.

roscosmos.ru / Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Такие новые инструменты дадут России недоступные ранее возможности для контроля над околоземным пространством. «Млечный путь» сможет находить искусственные космические объекты в околоземном космическом пространстве размером от 5-7 см на высотах до 2500 км, размером от 10-15 см — на высотах 2500–45 000 км, размером от 0,5-1 м — на высотах более 45 000 км. Это позволит каталогизировать практически весь космический мусор, включая тот, который пока что невидим.

Опасные небесные тела естественного происхождения такая система сможет фиксировать на расстоянии порядка 30 млн км — практически на половине расстояния между орбитами Марса и Земли. В отличие от аналогов, российская система сможет засекать не только кометы, которые движутся к нам из дальних пределов Солнечной системы, но и астероиды, приближающиеся к Земле со стороны Солнца.

Россия с помощью «Млечного пути» получит самые современные инструменты для наблюдения за космосом.

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