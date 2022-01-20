Байден обосновал свое нежелание защищать Украину усилением Китая

Продолжая политику нагнетания непростой обстановки, складывающейся вокруг российских предложений о гарантиях безопасности, Вашингтон совместно с рядом других стран-членов отправляет на Украину вооружение и специальную технику.

С 2014 года США поставили в эту страну военного оборудования на общую сумму 2,5 млрд долларов. А на днях было принято решение о дополнительной поддержке на сумму еще 200 млн долларов. Вашингтон выражает уверенность в продолжении подобной политике в отношении Киева при любом развитии ситуации.

Кроме того, украинские лидеры продолжают слушать заявления уполномоченных лиц европейских стран, которые осторожно, но в едином «корпоративном» стиле уверяют Киев в своей поддержке в случае якобы готовящейся «российской агрессии» — ничем, впрочем, не рискуя ни перед Украиной, ни перед РФ в зависимости от того, как сложится окончательный расклад текущего кризиса.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Все эти действия и заявления, безусловно, подталкивают Киев к малопредсказуемому поведению, которое в конечном итоге может привести к вооруженным провокациям, имеющим целью начать военный конфликт — всенепременно выгодный Вашингтону, но совершенно нежелательный для Европы и самой Украины.

В прошлом веке Европа уже дважды полыхала в огне мировых войн, выгодных только Вашингтону, и отголоски той боли все еще теплятся в затухающем костре исторической памяти.

Однако, США, как цементирующее звено НАТО, решительно не дают своим партнерам по альянсу мыслить и принимать самостоятельные решения — последовательно и неотвратимо толкая мир к очередной войне.

Как и в прошлые две войны, американцы не горят желанием лично принимать участие в кровопролитных конфликтах, очевидно полагая необходимым вмешаться только тогда, когда дерущиеся достаточно измотают друг друга, когда победу можно будет взять «голыми руками». И ослабленная Европа окончательно перестанет быть для США экономическим и политическим конкурентом. Но об этом Вашингтон молчит, Белый Дом говорит о других материях.

Новый конкурент

Появлением нового экономического и политического мирового оппонента президент США Джо Байден и объясняет миру (и Киеву в первую очередь) невозможность привлечения для защиты Украины от предполагаемой «российской агрессии» своих вооруженных сил.

В западных изданиях распространяются материалы, в которых раскрывается смысл посланий Байдена, оправдывающих отказ в защите Украины американскими вооруженными силами.

По мнению авторов, причина состоит не только в том, что у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной, но и потому, что война с Россией станет огромной авантюрой, способной повлечь за собой дестабилизацию ситуации во всей Европе с перспективой обмена ядерными ударами.

flickr.com / @The U.S. Army

Однако, не страх за войну в Европе останавливает Байдена. Как оказывается, американский президент более всего опасается, что, если США направит свои войска в Европу, оголится «более важное» направление — китайское.

Война на Украине, как пишут западные издания, может связать силы и ресурсы Вашингтона на многие годы, привести к большим потерям и непредсказуемым исходам (вероятно, они имеют в виду обмен ядерными ударами), тогда как администрация Байдена пытается максимально сосредоточиться на Китае, как главной угрозе безопасности США.

Впрочем, обострения с Китаем не могут носить столь ярко выраженного территориального характера, как это происходит на Украине в отношении России: хотя бы потому, что Китай не граничит с проблемными территориями, находящимися под патронажем США.

c6f.navy.mil /

Но попортить Пекину нервы в Вашингтоне не забывают: продолжая политику «присутствия» в спорных районах, ВМС США направили в Южно-Китайское море свой ракетный эсминец, который, как заявили в Пекине, вторгся в территориальные воды КНР.

Провокация была и остается главным оружием Вашингтона, особенно если это все производится ниже порога реальной ядерной войны — единственного события, которого по-настоящему боятся в Белом Доме.