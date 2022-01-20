Египет и Алжир стремятся активизировать политическое и экономическое сотрудничество

Каир, 20 января. Министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат встретилась с послом Алжира в республике Хамидом Шейрой. Они обсудили вопросы развития партнерства в различных областях, а также подготовку к заседанию Совместного высшего комитета двух стран.

Стороны выразили стремление активизировать взаимовыгодные отношения, используя большой экономический потенциал североафриканских государств.

«Египет и Алжир готовы преодолеть любые препятствия, которые могут помешать интеграции в области финансов», — говорится в сообщении.

Хамид Шейра отметил, что лидеры двух стран заинтересованы в продвижении партнерских отношений. Это отражается в их усилиях по возобновлению заседаний Совместного высшего комитета. Последняя встреча проходила в 2014 году.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на этой неделе получил письмо от алжирского коллеги Абдельмаджида Теббуна.

«Надеемся на дальнейшее усиление координации и консультаций с Каиром в предстоящий период для противодействия различным вызовам, стоящим перед регионом, и укрепления совместных действий арабских государств», — говорится в документе.

Египет и Алжир ранее призвали прекратить внешнее вмешательство в дела Ливии. Главы МИД двух стран договорились о необходимости вывода всех наемников и иностранных боевиков с территории государства.