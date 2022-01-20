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Телеведущая Борисова в день рождения Волочковой: «Желаю найти силы отказаться от алкоголя»
Шоу-бизнес
Телеведущая Борисова в день рождения Волочковой: «Желаю найти силы отказаться от алкоголя»
instagram.com  /  @danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова закопала топор войны. В разговоре с ФАН светская львица поздравила заклятую подругу с 46-летием, несмотря на прошлые разногласия. Напомним, у Борисовой и Волочковой в прошлом году было четыре судебных заседания. Балерина подала в суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации после некоторых высказываний звезды «Армейского магазина». Высказывания были на тему того, что она находится в проблеме, что ей надо помогать, надо ее лечить.

«Не стану в этот день подлизывать и комментировать ее пьяные выходки в самолете. Просто поздравляю! Пусть всегда будет здоровой. Желаю ей найти в себе силы отказаться от алкоголя и признать свою проблему. Сделать первый шаг, хотя бы в новом году измениться!» — поздравила танцовщицу Борисова.

Тем временем балерина Анастасия Волочкова и ее новый избранник Сергей недавно вернулись из романтического отпуска на Мальдивах. Ранее ФАН писал, что звезда закрутила роман с бизнесменом, с которым познакомилась на шоу «Давай поженимся!», и улетела с новым избранником на Мальдивы. Скандальная знаменитость сняла видео с возлюбленным в спальне и показала эти кадры подписчикам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Телеведущая Борисова в день рождения Волочковой: «Желаю найти силы отказаться от алкоголя»
волочкова борисова шоу-бизнес знаменитости
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