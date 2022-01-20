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Депутат Госдумы Белик: Россия зеркально отреагирует на санкции США

Политика
Депутат Госдумы Белик: Россия зеркально отреагирует на санкции США
Инфореактор  /  Панова Наталья

Москва, 20 января. Россия готова симметрично отреагировать на возможное внедрение новых американских санкций против Москвы, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

По словам парламентария, российская сторона оставляет за собой право на разрыв дипломатических отношений с государствами, которые присоединятся к ограничениям США.

«Ответ, без сомнения, будет зеркальным: мы оставляем за собой право разорвать дипломатические отношения со всеми странами, которые присоединятся к этому санкционному пакету», — сказал Белик в интервью РИА Новости.

Американский конгрессмен Джим Бэнкс ранее презентовал новый проект санкций против России. В черный список попали высокопоставленные лица, министры и чиновники, бизнесмены и медиаперсоны.

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