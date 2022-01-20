Войска ЗВО в Ленобласти получили на вооружение два радиолокационных комплекса «Монолит-БР»

Санкт-Петербург, 20 января. Два уникальных береговых радиолокационных комплекса обнаружения и целеуказания «Монолит-БР» усилили войска Западного военного округа в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Новейший «Монолит-БР» обладает высокой эффективностью и скрытностью работы. Благодаря наличию цифровой системы связи и управления он способен быстро выполнять поставленные задачи по обнаружению вражеских объектов.

«В настоящее время проводятся мероприятия по постановке комплекса на боевое дежурство», — сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

По его словам, радиолокационный комплекс значительно усилит боевой и оперативный потенциал сил ЗВО в зоне ответственности военно-морской базы в Ленобласти. «Монолит-БР» предназначен для поиска и сопровождения низколетящих целей.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в 2021 год на вооружение ВС РФ поступили свыше пяти тысяч образцов современной и улучшенной техники и оружия, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подходят к концу. Серийные поставки оружия в российские войска начнутся в скором времени.