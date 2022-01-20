Самарский экс-полицейский предстанет перед судом за убийство девочки

Самара, 20 января. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции № 3 по Советскому району УМВД РФ по Самаре.

29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава он сбил на машине школьницу, затем, чтобы скрыть ДТП, ударил ее пять раз ножом в шею. От полученных ран девочка скончалась на месте, сообщает СОВА. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд

Ранее ФАН сообщал о задержании в Симферополе 13-летней школьницы по подозрению в убийстве собственного отца. Предположительно, она могла нанести ему удары ножом, защищая мать, так как между родителями произошла ссора.