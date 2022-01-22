Политика берет верх: почему Берлин и дальше будет затягивать запуск «Северного потока — 2»

Несмотря на то, что представители ФРГ отсрочку сертификации «Северного потока — 2» оправдывают техническими вопросами, в этом деле явно прослеживается политическая составляющая. Затягивая запуск «СП-2», Берлин явно пытается добиться гарантий Москвы по украинскому вопросу. Об этом в беседе с ФАН рассказал старший преподаватель кафедры сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Александр Александров.

«В новом коалиционном Правительстве ФРГ, «светофоре», состоящем из социал-демократов, либералов и зеленых, существуют достаточно серьезные разногласия в вопросе запуска «Северного потока — 2». Социал-демократическая партия, которую представляет прежде всего федеральный канцлер Олаф Шольц, поддерживает идею запуска «Северного потока — 2», в то время как «Зеленые», в частности сопредседатель партии и действующий министр иностранных дел Анналена Бербок, выступают против российского проекта», — пояснил Александров.

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Однако эксперт обратил внимание, что первый визит в Москву главы МИД ФРГ наглядно продемонстрировал — она вынуждена сменить крайне критическую риторику и выражать на официальном уровне позицию коалиционного правительства, которая нацелена на «открытый диалог с Россией».

«К слову, соответствующий параграф об открытом диалоге с Россией, есть в коалиционном соглашении. Анналена Бербок заявила, что сейчас в деле запуска «Северного потока — 2» нет политической подоплеки, якобы это чисто технический вопрос, связанный с сертификацией. Но в действительности это вопрос политический», — подчеркнул Александров.

Политолог уверен, Берлин и дальше будет затягивать вопрос с сертификацией — до тех пор, пока не получит от Москвы гарантий безопасности по Украине.

В то же время любые позитивные шаги Германии в сторону России настораживают Запад. В статье Bloomberg публицист Андреас Клут обвинил ФРГ в «русофилии», что, по его мнению, заставляет сомневаться в действиях Берлина в случае конфликта России и Украины.