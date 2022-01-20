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Звезда «Сумерек» Фачинелли сыграет призрака в фантастической военной драме

  /   Обновлено: 20 января 2022 16:45
Общество
Звезда «Сумерек» Фачинелли сыграет призрака в фантастической военной драме
Global Look Press  /  Faye Sadou/AdMedia

Вашингтон, 20 января. Популярный американский актер Питер Фачинелли воплотит образ главного персонажа в картине, посвященной событиям Первой мировой войны. Звезде «Сумерек» предстоит сыграть призрака.

Фачинелли уже заключил контракт на участие в съемках фантастической военной драмы, которая получила название «Ты меня слышишь?». Старт создания фильма запланирован на февраль этого года, передает издание Deadline. Съемочный процесс развернется на территории Великобритании.

За режиссуру предстоящей ленты будет отвечать Саймон Хантер, который пока не снискал себе большой популярности как постановщик фильмов. Коллегами по съемочной площадке звезды культовой саги о вампирах станут Мэтью Барбер, известный по участию в историческом сериале «Аббатство Даунтон», и Джон Стендинг, исполнивший одну из ключевых ролей в триллере «V — значит вендетта», сообщает «Газета.Ru».

Ранее авторы «Сумерек» поделились интересными деталями работы над первой частью франшизы. Режиссер Кэтрин Хардвик рассказала, что картина изначально задумывалась как боевик, а главная героиня Белла Свон должна была стать непримиримым врагом вампиров.

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фильм сумерки фачинелли
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