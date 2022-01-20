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Тайваньская компания создает зарядные устройства из использованных медицинских масок

Общество

Компания Miniwiz вот уже 16 лет занимается тем, что придумывает, как использовать отходы во благо общества. Пластиковые бутылки и упаковки уже давно служат исходниками для создания стройматериалов в Китае, а теперь специалисты взялись за медицинские маски.

После начала эпидемии коронавируса, этот новый вид отходов буквально заполонил города. Одноразовые маски скапливаются в канализациях, валяются на тротуарах и плавают вдоль линии пляжей. Специалисты компании нашли простое решение этой проблемы. Теперь маски стерилизуют, перерабатывают и получают из них корпуса для зарядных устройств.

«Мы работаем с нашими партнерами. Они отвечают за сбор всех использованных масок в крупных и розничных магазинах. В их сети в Тайване множество торговых точек. Собранный материал мы сначала стерилизуем, а затем с помощью специальных машин превращаем эти маски в зарядные устройства для мобильных телефонов нового поколения, которые сегодня востребованы по всему миру», — объясняет соучредитель и генеральный директор компании Артур Хуанг.

Тайваньскую компанию назвали «технологическим пионером» на Всемирном экономическом форуме в 2015 году. Из переработанного мусора в больших объемах уже производится тротуарная и декоративная плитка, строительные блоки, а также корпуса электромобилей и лодок.

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экология тайвань коронавирус медицинские маски сиз
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