Страны так называемого коллективного Запада рискуют попасть в опасный тупик из-за деструктивной политики против Российской Федерации. Таким мнением поделился президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

В западных странах начала развиваться опасная тенденция, поскольку происходит попытка со стороны Запада создать моральное, политическое и социальное превосходство над всем миром, убежден итальянец. По его словам, западные государства начали клеймить всех, кто придерживается другого, недемократического мнения.

«Что касается демократических принципов, в отсутствии которых Запад обвиняет Россию. Вы знаете, русофобия всегда была. Мы, итальянцы, тоже не очень любим своих двоюродных братьев — французов, но это не значит, что мы будем воевать. Но вопрос сегодня обстоит серьезный, и он не связан только с русофобией. То, что сегодня происходит на Западе, — попытка создать моральное, политическое и социальное превосходство. Это такая скрытая форма расизма против людей, которые не поддерживают Запад. Если ты не придерживаешься прозападных взглядов, то ты вторая лига. Если убивают сотни тысяч человек в Ираке, то на Западе говорят, что они имеют право на ошибку. Если умирает какой-то оппозиционер, то начинают сыпаться обвинения, что это наступление на демократию. А если Джулиан Ассанж находится в тюрьме — это торжество демократии», — сказал Витторио Торрембини в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Итальянский бизнесмен считает, что деструктивная политика против России может завести Запад в опасный тупик. По его мнению, так называемые демократические страны рискуют вернуться в 30-е годы, когда в Европе начала преобладать нацистская идеология.

«Даже люди, которые раньше были в левой позиции, не понимают, что они заходят в очень опасный тупик, как это было в 30-е годы, когда были «суперлюди- арийцы», а также «люди второго и третьего сорта». Сегодня в Европе есть риск вернуться к этому. Поэтому на данную проблему нужно обратить пристальное внимание. Они сегодня думают, что Россия проиграет, но ничего подобного. Один ваш руководитель сказал: «Россия была, есть и будет». С этим нужно смириться», — резюмировал Витторио Торрембини.

Пошла прахом вся противоракетная оборона США, а сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую. К такому выводу пришел российский телеведущий, философ и публицист Дмитрий Куликов.