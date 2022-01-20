Офис президента Украины сообщил о прибытии Зеленского в Польшу

Киев, 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, сообщает офис главы государства.

Украинский лидер встретится с польским коллегой Анджеем Дудой в резиденции «Висла». Ранее встречу политиков анонсировала пресс-служба президента Польши.

«Президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции «Висла», — отмечается в сообщении.

Стороны проведут ряд встреч в разных форматах, а также обсудят важные для Украины и Польши вопросы. В том числе Зеленский и Дуда могут затронуть тему внешнеполитического курса России.

Как стало известно ранее, Зеленский призвал американских сенаторов как можно скорее ввести санкции против «Северного потока — 2». Соответствующую просьбу глава Украины озвучил в ходе встречи с представителями США.