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Мать Бузовой рассказала о негативном влияние популярности на ее дочь

Шоу-бизнес
Мать Бузовой рассказала о негативном влияние популярности на ее дочь
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 января. Мать бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой Ирина считает, что популярность сказывается на ее дочери не лучшим образом. По словам женщины, из-за нее страдает здоровье теледивы.

Исполнительница хита «Мало половин» 20 января отмечает 36-летие. Как бы там ни было, но она уже не та девочка, какой пришла в скандально известное шоу. Со слов матери певицы, знаменитость часто переживает по поводу воплощения собственных идей в реальность. Каждый новый проект оставляет «отпечаток» на самочувствии звезды. В беседе с изданием kp.ru Ирина Бузова откровенно рассказала, чего стоит популярность ее известной дочери.

«То рука заболела, то еще что-нибудь. Вот недавно у нее было защемление нерва. Психосоматику никто не отменял. Переживания, куча проектов — и организм просто сдает», — призналась собеседница редакции.

Она добавила, что поклонники привыкли видеть знаменитость веселой и полной сил. Однако этого теледива добивается большими усилиями. Не обходится и без частых посещений врачей, в том числе косметолога, передает канал «360».

Постоянный макияж настолько надоел певице, что в период новогодних праздников она не пустила к себе собственную визажистку. Звезда закрыла дверь буквально перед носом бьюти-стилиста.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Бузовой рассказала о негативном влияние популярности на ее дочь
здоровье бузова популярность
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