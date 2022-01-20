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«Десантники добрых дел» в Козельске вторую неделю расчищают город от снега

Общество
«Десантники добрых дел» в Козельске вторую неделю расчищают город от снега
pixabay.com

Козельск, 20 января. Ученики школы №4 в Козельске Калужской области вторую неделю не выпускают из рук лопаты, расчищая город от снега.

«Десантники добрых дел» убирают снег не только на территории школы и социальных объектов в своем микрорайоне, но и традиционно помогают пожилым соседям беспрепятственно выбираться из своих домов. Кроме того, школьники расчищают подходы к колонкам с питьевой водой. Накануне с девизом «Снег идет — помощь спешит!» на доброе дело с лопатами вышли четыре восьмиклассника.

«Свежий снег надо убирать каждый день, иначе он потом слежится и станет тяжелым», — отметили школьники.

Чтобы уборка не надоела, лопаты каждый раз берут новые ребята. На прошлой неделе трудились шести- и семиклассники. Теперь и до более старших учеников дошла очередь сделать небольшое, но доброе дело. Даже суровый ветер не стал препятствием для ребят.

В холодное время года помощь требуется не только людям, но и животным. Пользователи Сети сообщили о собаке, которая живет в поле у дороги под Уссурийском. Волонтеры поставили для пса будку.

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снег волонтеры уборка хорошие новости россии
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