Угрозы США отключить Россию от SWIFT могут отозваться дестабилизацией на Украине

Москва, 20 января. Некоторые украинские руководители могут принять угрозы США по поводу отключения России от SWIFT как знак к развязыванию новой гражданской войны. С таким предупреждением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, такие заявления Вашингтона не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас характерна для Европы. Представитель главы государства также обратил внимание на ежедневность этих угроз.

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», — цитирует Пескова ТАСС.

Однако отключение России от SWIFT дело непростое — оно затронет всех участников финансового рынка, поэтому Запад решил отказаться от этой затеи. Вашингтон и Брюссель посчитали, что такой шаг грозит не только дестабилизацией международной финансовой сферы, но и еще созданием альтернативной платежной системы, объяснил политолог Андрей Иванов.