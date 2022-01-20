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В Самаре будут судить жителя Подмосковья за кражи мобильных телефонов
Общество
В Самаре будут судить жителя Подмосковья за кражи мобильных телефонов
Невские Новости  / 

Самара, 20 января. Житель Московской области, приехавший в Самару на заработки, задержан за кражи мобильных телефонов. Следователи ГУ МВД России по Самарской области передали уголовное дело в суд.

Как пояснили в региональном МВД, ранее судимого 21-летнего жителя Московской области обвиняют в трех карманных кражах. В свободное от работы время молодой человек высматривал на остановках подростков с телефонами в руках, когда подъезжал транспорт, он в суете подходил близко, вытаскивал мобильник и выходил на следующей остановке. Добычу он сбывал случайным прохожим, сообщает «Волга Ньюс».

Отмечается, что следственные действия завершены, уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») уже передано в Промышленный районный суд Самары. Сейчас полицейские разыскивают украденные телефоны.

Ранее ФАН сообщал о суде во Владимире над 38-летним местным жителем, который обвиняется в краже нескольких канализационных люков. Ущерб, нанесенный городскому коммунальному хозяйству города, был оценен в 3 тысячи рублей.

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суд кража телефоны
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