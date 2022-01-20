Бойцы ЗВО в апреле приступят к поисковым работам на месте боев времен ВОВ в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 января. Военнослужащие отдельного специального батальона Западного военного округа проведут поисковые работы в поселке Тельмана Ленинградской области на месте боев времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Мероприятия по поиску неразорвавшихся снарядов и останков павших солдат начнутся после таяния снега и разморозки земли. Всего к выполнению задачи будет привлечено порядка 20 военнослужащих.

«Наш святой долг найти всех павших защитников Родины и предать их земле с воинскими почестями», — рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

По его словам, обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов периода ВОВ осуществляется с целью обеспечения безопасности граждан. Недавно снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье, передает «Царьград».

Ранее бойцы инженерно-саперных подразделений ЗВО выполнили задачи по разминированию территорий во время учений. Также они применили спецтехнику для штурма деревни.