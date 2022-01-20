Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 17:36
17:34
Общество
Минздрав России сообщил, что все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ
17:34
Происшествия
Бюджет Магнитогорска опустел на 10 млн рублей из-за земельной аферы
17:32
Политика
Эдгард Запашный о ракетах НАТО у границ РФ: «Их подлетное время — всего несколько минут»
17:32
Общество
Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
17:26
Весь мир
Блогер «Пиночет печет печенье» представляет дайджест криминального мира Латинской Америки
17:22
Шоу-бизнес
Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью
17:21
Политика
Госсекретарь США Блинкен поддержал усилия по возобновлению «нормандского формата»
17:20
Политика
Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль
17:17
Происшествия
Массовая авария с 22 легковушками и 14 грузовиками произошла в Чехии
17:14
Общество
Кассационный суд отказал Навальному в пересмотре решения по иску бизнесмена Пригожина
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бойцы ЗВО в апреле приступят к поисковым работам на месте боев времен ВОВ в Ленобласти

  /   Обновлено: 20 января 2022 17:08
Армия
Бойцы ЗВО в апреле приступят к поисковым работам на месте боев времен ВОВ в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Волосевич

Санкт-Петербург, 20 января. Военнослужащие отдельного специального батальона Западного военного округа проведут поисковые работы в поселке Тельмана Ленинградской области на месте боев времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Мероприятия по поиску неразорвавшихся снарядов и останков павших солдат начнутся после таяния снега и разморозки земли. Всего к выполнению задачи будет привлечено порядка 20 военнослужащих.

«Наш святой долг найти всех павших защитников Родины и предать их земле с воинскими почестями», — рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

По его словам, обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов периода ВОВ осуществляется с целью обеспечения безопасности граждан. Недавно снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье, передает «Царьград».

Ранее бойцы инженерно-саперных подразделений ЗВО выполнили задачи по разминированию территорий во время учений. Также они применили спецтехнику для штурма деревни.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Бойцы ЗВО в апреле приступят к поисковым работам на месте боев времен ВОВ в Ленобласти
зво вс рф вов поисковые работы
Комментировать