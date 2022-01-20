«Можно пройти мимо тележки»: Мишустин оценил удобство салона самолета МС-21

Москва, 20 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел салон нового пассажирского самолета МС-21 во время рабочей поездки в Воронеж.

МС-21 представляет собой среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработкой которого занимается Научно-производственная корпорация «Иркут». Во время посещения самолета глава кабмина отметил, что салон получился просторным и удобным для пассажиров и бортпроводников.

«То есть можно пройти мимо тележки? Для многих людей это очень важно. Это удобно», — подчеркнул Мишустин.

В ближайшее время Кабмин России выделит еще 2 млрд рублей на развитие отечественных региональных и дальнемагистральных самолетов, добавил премьер-министр на совещании о гражданской авиации.