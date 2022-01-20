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Саакашвили припомнил Порошенко собственный арест на фоне дела о госизмене

  /   Обновлено: 20 января 2022 16:16
Политика
Саакашвили припомнил Порошенко собственный арест на фоне дела о госизмене
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Рустави, 20 января. Экс-президенту Украины Петру Порошенко «по-человечески» не стоит попадать в тюрьму. Об этом заявил находящийся в заключении бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили.

Экс-глава украинского комитета по реформам напомнил лидеру партии «Европейская солидарность», что после своего первого прибытия на Украину он тоже был схвачен и брошен в тюрьму по приказу олигарха. Затем, когда Саакашвили был выпущен из-под стражи, судья Лариса Сокол, ответственная за это решение, была уволена.

«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того, как судья Лариса Сокол меня освободила, ее, опять-таки по приказу Порошенко, стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны», — написал бывший грузинский политик в социальных сетях.

Петр Порошенко подозревается в совершении государственной измены, ему грозит 15 лет тюремного заключения. Ранее Печерский районный суд Киева избрал политику меру пресечения в виде личного обязательства.

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Все новости / Политика / Саакашвили припомнил Порошенко собственный арест на фоне дела о госизмене
украина порошенко зеленский тюрьма заключение
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