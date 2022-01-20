Сотрудники ФСБ в Краснодаре задержали полицейского за взятку в 1,5 млн рублей

Следователя полиции задержали в кубанской столице при получении 1,5 миллиона рублей взятки, об этом ФАН сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. Произошло это еще 17 января, но подробности дела стали известны лишь сегодня.

Предварительно известно, что деньги предназначались для того, чтобы не привлекать бизнесмена к уголовной ответственности.

«Сотрудниками УФСБ в Краснодаре с поличным задержан следователь полиции, причастный к противоправной деятельности, связанной с получением 1,5 млн рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», — сообщили в региональном УФСБ.

Следователя задержали с поличным, в настоящий момент выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Материалы оперативно-розыскной деятельности находятся в стадии подготовки. Позже дело передадут в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ФАН сообщили, что руководством регионального главка полиции назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее ФАН писал, что житель Москвы, обвиняемый в серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, предстанет перед судом в Краснодаре.