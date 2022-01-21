Экс-министр юстиции Украины Лукаш: «Для меня Зеленский уже давно не президент»

На Украине начинается реальный финансово-экономический кризис, вызванный, по мнению местных аналитиков, резким ростом цены на газ и непродуманной политикой властей в отношении местных производителей. Один за другим начали останавливаться стекольные заводы, их примеру вот-вот последуют предприятия пищепрома. А в нацбанке Украины впервые открыто заявили, что страна «временно утратила» возможность привлекать внешний капитал, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента нашего издания может не совпадать с позицией редакции.

20 января на Украине прозвучали сразу два тревожных звонка, предвещающих возможный скорый экономический кризис. Сначала глава департамента открытых рынков нацбанка Украины Алексей Лупин публично признал — из-за сложившейся стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований страна временно утратила возможность привлекать внешний капитал. Причем на внешних рынках доходность украинских государственных долговых бумаг достигла «стрессовых» уровней.

В НБУ констатировали: Украина потеряла доступ к внешним заимствованиям из-за паники вокруг якобы скорого «российского вторжения». Впрочем, в нацбанке надеются, что вскоре все восстановится, но сроков почему-то не называют. В переводе с финансового языка на политический заявление НБУ означает: Украина как государство потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через выпуск еврооблигаций.

Теперь Киев может это сделать только под гарантии США или получить кредит от МВФ. Но эти деньги просто так не дадут — лишь при выполнении определенных условий. Это означает, что зависимость Украины от Запада резко возросла. Возможно, в этом и была цель ежедневных публикаций на тему «Россия вот-вот нападет».

Вторым тревожным сигналом для Банковой стало то, что часть украинской промышленности оказалась под угрозой закрытия из-за взрывного роста цен на природный газ. 20 января сразу три предприятия стекольной отрасли страны полностью остановили работу. В ассоциации «Стекло Украины» пожаловались на крайне высокую цену энергии (на газ уже приходится 50% себестоимости продукции) и говорят об угрозе коллапса всей отрасли, а это потеря как минимум 12 тысяч рабочих мест.

Федеральное агентство новостей /

По оценке Украинского союза промышленников и предпринимателей, при текущем тарифе на газ (52,7 гривны, или 142 рубля, за кубометр) уже в январе до 50% всего промпроизводства на Украине может стать убыточным. По данным производителей стекла, почти треть предприятий отрасли уже остановила производство.

Помимо стекольщиков, дороговизна энергии нанесла страшный удар по производителям хлеба и молочной продукции. Во Всеукраинской ассоциации пекарей предупредили — без снижения тарифа на газ розничные цены на хлеб могут вырасти на треть. Часть хлебопеков уже на четверть повысила цены по сравнению с декабрем, ведь стоимость газа в январе 2021-го составляла всего 2% в структуре цены завода, а в январе-2022 — уже 20%. В итоге сразу несколько крупных производителей (фирмы «Хлебодар», «Урожай», «Вольняночка») оказались на грани банкротства: из-за жестких контрактов с торговыми сетями они вынуждены работать в убыток.

Как заявила экс-министр юстиции Украины, экс-депутат Рады Елена Лукаш, страна стоит на пороге серьезного экономического кризиса, в первую очередь потому что «нынешняя власть ведет себя как сутенер по отношению к своим гражданам».

«Власть выдавливает сотни тысяч украинцев за рубеж искать лучшей жизни, отправляет их в мир иной, ведь у нас смертность превышает рождаемость в два раза! Власть ведет себя как сутенер и в отношении богатств самой Украины — раздавая большую часть бюджета в виде долгов, исполняя любые самые убийственные требования «партнеров». Сегодня нам говорят, что будущие продовольственные карточки — это некий американский прогрессивный образец констатации голода. Карточки обещают раздавать через приложение «Дия» — то есть пусть денег на еду гражданину не хватает, но у него все же должно хватить денег на смартфон. Вдумайтесь: украинцы, которые считают, что они «живут нормально», сегодня 60% своих доходов тратят на еду и коммуналку. А ведь еще есть медицина, транспорт, образование детей...» — напомнила Лукаш.

Фактически на Украине большинство живет в состоянии бедности, признала экс-министр.

«Программа-максимум команды [президента Украины Владимира] Зеленского для каждого гражданина такова: поел, заплатил коммуналку — и свободен. А нам это подают как некий образец улучшений в стране. Одно из определений геноцида таково: «Предумышленное создание для какой-либо группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение». Если посмотреть на цифры, которые дает управление статистики при минздраве, а также госстат Украины по смертности, по количеству выезжающих на ПМЖ за границу, по демографии, то можно уже начинать цитировать эту конвенцию. На Украине умышленно создаются такие условия, при которых нормальные люди выжить не могут. Это и есть геноцид», — констатировала политик.

Федеральное агентство новостей /

Огромная заслуга в создании нынешнего положения на Украине лежит на агентах иностранного влияния, в том числе среди депутатов, считает политик.

«Чем конкретно они занимаются в парламенте? Вот список законодательных достижений: упрощенный способ продажи компонентов крови, упрощенный порядок доступа к донорским органам, упрощенное согласие на изъятие органов, а сейчас они вообще занялись репродуктивным материалом! С 2010 по 2019 год общее число учреждений здравоохранения в стране сократилось с 2,7 тысячи до 1,6 тысячи, количество врачей уменьшилось с 224 тысяч до 184 тысяч! По данным минздрава, с 2020-го количество работников, которых уволили из сферы здравоохранения, — 73 тысячи!» — заявила экс-депутат Верховной рады.

По ее мнению, это все элементы продуманной, изощренной политики, которая убивает Украину.

«Сложно подсчитать, сколько людей в нашей стране умерли из-за «реформы [экс-министра здравоохранения Украины Ульяны] Супрун», поддержанной Зеленским. 365 тысяч украинцев скончались в 2020-м от болезней системы кровообращения — большинство из них не получили надлежащей медицинской помощи! Тысячи граждан со злокачественными опухолями не сумели достучаться до больниц во время пандемии. Война против Украины на самом деле развязана по всем фронтам», — уверена Лукаш.

Надвигающаяся на страну катастрофа, указала политик, происходит при полном попустительстве действующей власти, которая заслуживает только презрения.

«Для меня как для человека Владимир Зеленский уже давно не президент — это «свет потухшей звезды». Но сейчас страна находится в глубоком системном кризисе. И любой нормальный президент должен заняться своим прямым делом — консолидировать людей и политику. С одними не ссориться, у других — попросить совета, с кем-то объединить голоса, ведь только вместе мы можем стать сильнее, умнее и эффективнее. Все понимают, что происходит, и ощущают холодное дыхание 2022-го. Все в стране сейчас испытывают чувство тревоги, некоторые — безнадеги и страха. Но вместо того, чтобы консолидироваться с теми, кто может помочь, дать совет, власть создает очаги сопротивления, которые могут запустить негативные сценарии, вплоть до казахского. В период такой беды нужно консолидироваться, искать стратегические решения, думать о государстве. Но у нас вся государственная политика — это фрик-шоу и мелкие пакости», — заключила Елена Лукаш.

Ранее госаудитслужба Украины огласила результаты проверки эффективности использования средств Фонда для борьбы с COVID-19 за 2020-й, которая проводилась по требованию МВФ. Проверка показала, что половина фонда была использована неэффективно. На ковидный фонд было выделено 78,4 млрд гривен, использовано из них — 67,9 млрд гривен. В ходе аудита проверили расходы на 60 млрд гривен, по поводу использования 30 млрд возникли серьезные вопросы. Аудиторы проверили 12 госучреждений, больше всего проблем выявили у укравтодора (12,6 млрд гривен), минсоцполитики (7,6 млрд гривен) и минэкономики (5 млрд гривен). В укравтодоре 7,5 млрд «потеряли» на тендерах (там побеждали подрядчики, предположительно, не имевшие права участвовать в торгах). Еще 8,2 млрд были потрачены на работы по завышенной стоимости.