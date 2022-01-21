Политолог Родионов о переговорах США и РФ: ЕС остается искать оправдания своей «беспомощности»

Вашингтон лишил Европу политической субъектности. Ей остается лишь искать оправдания своей беспомощности. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Вызывает стыд»

Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд. Об этом заявил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

Он считает, что европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона.

«Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», — подчеркнул Габриэль.

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Он уверен, что пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю».

«По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», — заключил политик.

Проблемы Европы

Как отметил Дмитрий Родионов, «бывшие всегда более свободны в своих высказываниях, чем нынешние». Впрочем, Габриэль и, будучи главой МИД ФРГ, был одним из наиболее прагматичных политиков на этом посту. Нельзя не напомнить, что он еще в 2014-м выступал за федерализацию Украины, за ввод миротворцев ООН в Донбасс и поэтапную отмену антироссийских санкций.

«Тем не менее дальше слов ничего не шло, да и не могло идти. Все немецкие политики, сколь бы прагматичными и настроенными на диалог с Москвой они ни были, существуют в определенной смысловой парадигме, в которой существуют «российская агрессия» против Украины, «агрессивные планы» Москвы по отношению ко всей Европе, которые необходимо сдерживать, даже стремясь к нормализации», — пояснил Дмитрий Родионов.

Он заметил, что политики в Европе вообще по вопросу отношения с Россией делятся на две категории: те, кто за конфронтацию, и те, кто за нормализацию. Но «нормализация» в их понятии — это прежнее состояние дел, при котором Россия не имела никаких внешнеполитических интересов и никогда не перечила коллективному Западу. Таких политиков мы привыкли воспринимать едва ли не в качестве «пророссийских», просто потому, что остальные — хуже.

«Проблема Германии и в целом Евросоюза — в отсутствии политической субъектности. Да, Германия — первая экономика ЕС и одна из ведущих экономик мира, но с ограниченным политическим суверенитетом. Возьмем хотя бы два главных вопроса. Первый — «Северный поток — 2». Совершенно очевидно, что проект жизненно необходим Германии, которая стремится стать ведущим газовым хабом Европы. Но при этом Берлин вынужден сворачивать собственные амбиции, отступая перед навязанными ему конкурентами энергетическими законами ЕС», — добавил Дмитрий Родионов.

Федеральное агентство новостей /

Вторым вопросом Родионов называет безопасность. Еще недавно немецкие политики выступали против размещения у себя американских ядерных бомб. А сегодня в коалиционном соглашении появляется пункт о том, что Германия не будет выходить из соглашения о совместном использовании ядерного оружия.

«И подписывают это в том числе якобы пацифисты — «Зеленые». Самое интересное, что это не только вопросы безопасности, но и экономики. Американцы навяжут свои самолеты, способные нести модернизированные бомбы B-61, вместо немецких «Торнадо». Это еще и удар по немецкому авиапрому. Но ничего, проглотили», — рассказал Дмитрий Родионов.

Он выразил мнение, что Вашингтон лишил Европу политической субъектности. Ей остается лишь искать оправдания своей беспомощности. И, конечно, валить все на Россию.

Присутствие НАТО на Украине поощряется незаконной властью и не поддерживается населением страны. Требования России о гарантиях безопасности должны положить конец вторжению НАТО на Украину, заявил ранее публицист Юрий Голубь.