Блогер «Пиночет печет печенье» представляет дайджест криминального мира Латинской Америки

Международная редакция Федерального агентства новостей и Telegram-канал «Пиночет печет печенье» представляют новый дайджест, в котором расскажут о криминальном мире Латинской Америки

Торговля наркотиками глобализируется. Латинская Америка традиционно играет ведущую роль в этой отрасли мировой экономики. Кокаин, а сейчас ещё и марихуана, стали товарами повышенного спроса на рынках Европы и Северной Америки. Их экспорт растет ежегодно. Товарооборот наркорынка потенциально оценивается уже не в десятки, а сотни миллиардов долларов. В такой прибыльной бизнес втягиваются новые страны и игроки. Государства региона, которые когда-то ассоциировались с властью наркокартелей (Мексика, Колумбия), дополняются новыми (Гондурас, Парагвай).

Аргентина

Конфискация 12 января груза с 638 кг марихуаны подтвердила, что водный путь Парана — Парагвай стал одним из популярнейших наркомаршрутов в Южной Америке. Обнаружили груз во время рутинной проверки автомобилей — водители слишком сильно нервничали, вот и попались

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А в городе Кордова полицейские «случайно» умыкнули 800 кг марихуаны. Первая версия силовиков города звучала так — полиция искала угнанные велосипеды. И в результате настойчивого расследования вышла на угнанные автомобили, а в них оказалась партия наркотика. Потом версия поменялась — полицейские якобы с самого начала искали машины. В них-то и обнаружились наркотики. Потом появилась версия, что наркотики обнаружили военные, которые тоже гонялись за чем-то похищенным.

Представители местного суда говорят, что ситуация необычная — наркотики есть, но наркоторговцев нет. Власти утверждают, что крупная партия товара была «намеренно» забыта, когда что-то помешало сбыть его.

Боливия

Колумбия разрешила экстрадицию в США известного боливийского и перуанского наркобарона Омара Рохаса Эчеверрию. Американский суд обвиняет его в ввозе не менее 100 тонн кокаина и тысяч единиц оружия. У Эчеверрии были как серьезные политические и криминальные связи в Боливии и Перу, так и большая наркосеть с филиалами в Бразилии, Мексике, США.

Roberto Suarez Gomez, the "King of Cocaine" or "The Beni's Robin Hood" was a cattle rancher, descendant of the rubber barons who in the 70s oganized Bolivia's lowland cocaine production under his "Corporation" He worked closely with Pablo Escobar during the 80s. pic.twitter.com/rhwEXz6UW3 — ヤグアラ???? (@MasacoAtomico) April 4, 2019

Первый раз наркобарон попал в руки США вместе со своим дядей Роберто Суаресом — боливийским «королем кокаина», который был эксклюзивным и основным поставщиком коки для Медельинского картеля во времена Пабло Эскобара. Эчеверрия подкупил управление воздушным движением в Перу и Боливии. Кроме того, на наркобарона еще с 1990-х годов работали перуанские и боливийские силовики из антинаркотических подразделений.

Бразилия

Бразильская полиция обнаружила спрятанный самолет с 400 кг кокаина. В сеть, которая доставляла наркотики из Боливии, входили местные бизнесмены, пилоты и госслужащие. Бразильские силовики уже конфисковали восемь самолетов и пять вертолетов, которые принадлежали наркоторговцам.

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Эйке Конрад Дубаль, наркоторговец и любитель хайпа в соцсетях, связанный с картелем «Первая столичная команда» (PCC) был экстрадирован 11 января из Аргентины в Бразилию. Он получил известность тем, что часто хвастался в соцсетях своими дорогостоящими похождениями (бесконечные вечеринки и намеки на наркоторговлю) и дорогими украшениями (вплоть до целых кусков золота).

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Хайп в итоге вышел ему боком. В Аргентине и Бразилии начали расследование и теперь считают, что он является одним из ключевых элементов наркосети, которая переправляет кокаин из Перу и Боливии через Аргентину в Бразилию.

El narco Eike Conrad Dubal se puso un local de comidas y ofertaba hamburguesas bañadas con oro comestible de 24 quilates “para amantes de lo ostentoso”. https://t.co/JAcgDZlNBB — Raul Zavala (@Zavala_Ra) January 16, 2022

Гватемала

Прокуратура Гватемалы сообщила 10 января о захвате самолета, перевозившего одну тонну кокаина. Груз был захвачен в районе населенного пункта Петен. По данным властей, наркотики предназначались для мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG).

twitter.com / @loba_indomable

Маршрут доставки был не вполне обычным. Из колумбийского департамента Нариньо кокаин контрабандой переправили в Венесуэлу. Уже оттуда товар вывозили авиацией в Гватемалу. По официальным данным, за поставками стоят радикалы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), принадлежащие к группировке «Вторая Маркеталия». В 2010-х годов она заключила союз с CJNG. Мексиканцы стали важным источником средств для левых радикалов, а те в ответ обучают боевиков картеля навыкам боевых действий.

Согласно полицейской статистике? в Гватемале растет оборот наркотиков, в который втянуты мексиканские картели и местные наркогруппы. В 2021 году на 280% увеличилось число экстрадированных за рубеж наркоторговцев — с 15 до 57 человек .

Гондурас

Гондурасский политик Оскар Рамон Нахéра признался в том, что Гондурас является наркогосударством. Политический индеец-касик из города Токоа, он три десятилетия избирался в местный парламент. Но не это делает его признание ценным — Нахера тесно связан с «Лос Качирос», крупнейшей наркогруппировкой страны, которая в середине 2010-х годов контролировала 90% воздушного наркотрафика в Гондурасе. В результате США внесли политика буквально во все списки персон, замешанных в отмывании наркокапиталов, коррупции и подобных преступлений.

El diputado del oficialista Partido Nacional (PN), Óscar Ramón Nájera, manifestó este viernes que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) deben implementarse porque serán como una réplica de las playas de Cancún en varias zonas de Honduras. pic.twitter.com/phVqMfHS3b — Campus Televisión (@CampusTvhn) June 25, 2021

При нем департамент Колон пережил небольшую гражданскую войну: местные крестьяне и владельцы плантаций масличных пальм делили землю. Земледельцы проиграли — во многом благодаря Нахере, который ужесточил закон об оружии: крестьян разоружили, а вот частная охрана плантаций и местные наркобанды остались при своем. В Гондурасе никого не удивляет сотрудничество политиков, наркогруппировок и крупнейших владельцев земли.

Парагвай

Бывший украинский военнослужащий Виктор Мельник был арестован 10 января в Парагвае Национальным антинаркотическим секретариатом (Senad). Его считают членом наркокартеля, который собирался переправить тонну кокаина через реку Парагвай в соседнюю Аргентину. Кроме него в рамках спецоперации «Навис» были задержаны еще несколько человек в городах Эусебио Айяла, Сан-Лоренцо, Фернандо-де-ла-Мора и Луке.

2/Viktor Melnyk c ' est un escroc qui fait le tour de l ' Amérique du Sud

En 2020 il s ' est planqué dans le coffre d ' une voiture pic.twitter.com/BAS9tCbT0I — Guillaume Lopez (@Guillau74150605) January 10, 2022

Дело получилось очень громкое, так как главой местных наркоторговцев считается Фернандо Энрике Бальбуэна — сын вице-президента парагвайского парламента. С родственниками наркобарону повезло, через одного депутаты и муниципальные служащие, отметила депутат от оппозиции Селеста Амарилья, которая в своей парламентской речи обвинила правящую партия «Колорадо» в том, что она спонсируется наркомафией.

11 января за наркоторговлю арестовали Хулио Асеведо, советника парламента и бывшего директора тюрьмы Такумба.

Парагвай постепенно превращается в основной промежуточный хаб перед поставками кокаина в Европу. Глава бельгийской таможни Кристиан Вандерверен 7 января заявил, что из 89,5 тонн кокаина, перехваченных его ведомством, 90% поступало из трех стран – Панамы, Эквадора и Парагвая.

Сальвадор

Власти Сальвадора конфисковали 500 кг кокаина на тихоокеанском побережье Пуэрто-эль-Триунфо.В ходе операции также была захвачена лодка, а двое сальвадорцев, которые ее перевозили, были арестованы, сообщил президент Найиб Букеле.

Колумбия

Колумбийские власти начали конфискацию собственности у известного наркоторговца и политического спонсора Гильермо Леона Асеведы, более известного как «Мемо Фантасма». Активы, изъятые у Асеведы, оцениваются в 9 млн долларов. Среди них 17 объектов недвижимости, предприятия и десятки банковских счетов.

Drug trafficker Memo Fantasma faces the following issues in Colombian justice regarding Villa Cifuentes, Vice President Marta Lucía Ramírez and their dealings with prominent Colombian businessmen and banks. pic.twitter.com/ErQhgjD6E0 — INFORMATION | WORLD HUMANITY |???? (@OpsAn0n) June 27, 2021

Полноценное расследование, к которому колумбийская прокуратура приступила не так давно, может оказаться крайне опасным для властей страны. Дело в том, что Асеведо долгое время состоял в «Блок центральный Боливар», одной из самых жестоких группировок ультраправых «Объединенных сил самообороны Колумбии» (AUC).

14 января в ходе спецоперации в муниципалитете Тибу (департамент Северный Сантандер) армия захватила три тонны кокаина. По словам командующего полковника Рубена Альвареса, наркотики принадлежали «33 фронту» FARC, который действует на данной территории.

В пригороде столицы Усме полиция и прокуратура 12 января накрыла очень крупную нарколабораторию производительностью в три тонны кокаина в месяц. По словам следователей, они работали целый год, чтобы выйти на ее след. Согласно заявлению властей, лаборатория могла принадлежать одному из балканских картелей.

Федеральное агентство новостей /

Оскара Морено Рикардо по кличке «Качано» схватили в Колумбии 9 января. Он руководил перевозкой кокаина на полупогружных аппаратах в Центральную Америку и Мексику. Последние 5 лет он был монополистом на этих маршрутах, превратившись в крупного частного подрядчика. С ним сотрудничали мексиканские и колумбийские наркокартели, а также вооруженная группировка «Армия национального освобождения» (ELN).

Однако его адвокаты и семья заявили, что полиция схватила не того. Юристы Качано утверждают, что сеньор Рикардо — законопослушный гражданин, занимается животноводством, торговлей и добычей полезных ископаемых. Финансовые ревизии, которые проводили колумбийские банки перед выдачей ему кредитов, не выявили ничего подозрительного. Более того, адвокат заявил, что его клиент ведет свою деятельность в Аканди в Чоко, а реальный Качано, как утверждала полиция, вел деятельность из департамента Нариньо. Дочь задержанного также заявила, что ее отца арестовали всего лишь из-за совпадения прозвищ — мол, его тоже прозвали «Качано» («черт» или «насмешник» с испанского. — Прим. ФАН) , а полиция и прокуратура перед операцией не знали ничего, кроме прозвища, то и взяли первого подвернувшегося человека.

Мексика

Матео Бенитес Паласиос, один из лидеров криминальной группировки «Геррерос Унидос», был арестован 15 января вместе с пятью подручными. Его отпустили, а потом арестовали повторно 17 января в Чилпасинго (штат Герреро).

#EnBreve ????



El Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional detuvieron a tres de los seis hermanos Benítez Palacios, uno de ellos, identificado como Mateo N, vinculados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa pic.twitter.com/nEBDjmmxVC — A Barlovento Informa (@ABarloventoInfo) January 16, 2022

Бенитеса считают причастным к убийству 43 студентов в Игуале. Расследование этого дело находится в тупике. За семь лет даже не смогли идентифицировать всех погибших. А главного подозреваемого «случайно» убили.

Картель «Лос Тлакос» 14 января выпустил видео, в котором вытер ноги о власти штата Герреро. Боевики предложили «наркоперемирие», потому что только их организация способна гарантировать безопасность простым гражданам.

По словам боевиков, мир поддерживается казнями преступников, — которые чаще всего оказываются их конкурентами. Видео появилось через несколько часов после того, как губернатор штата Эвелин Сальгадо провела совещание по безопасности.

В 2021 году картель «Новое поколение Халиско» (CJNG) сумел расширить свое присутствие в двух штатах Мексики. В штате Мичоакан организация выбила конкурентов («Ла Фамилья Мичоакана» и «Лос Виаграс») из муниципалитетов Агилья и Коалкоман. В штате Сакатекас пришлось потесниться Синалоа, старейшему наркокартелю страны: CJNG захватили муниципалитеты Фреснильо и Вальпараисо.

Продвижение сопровождалось убийствами полицейских, местных жителей и противников. В Мичоакан на прошлой неделе прислали дополнительные силы Национальной гвардии, но насилие это никак не остановило.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время CJNG присутствует в 22 из 32 штатов страны. При этом в начале десятилетия организация контролировала только штат Халиско.

Чили

Полиция Чили провела 14 января спецоперацию в столице Сантьяго, изъяв до 200 кг наркотиков. Товар принадлежал колумбийским наркогруппам. Были арестованы два десятка наркоторговцев – 17 колумбийцев и три чилийца.

Эквадор

Эквадорский суд 13 января разрешил экстрадировать в США Брайана Родригеса, наркоторговца, работающего на мексиканский картеля Синалоа.

В 2021 году в Эквадоре конфисковали 210 тонн наркотиков, в основном кокаина. Его основными поставщиками являются преимущественно мексиканские наркокартели, Синалоа и картель «Новое поколение Халиско».

Президент Гильермо Лассо 12 января отстранил от должности директора управления по борьбе с наркотиками. Генерал Марко Вильегас подал в отставку еще в декабре 2021 года — после того как американский посол обвинил полицию Эквадора в наркоторговле. Высокопоставленных служащих полиции посол назвал «наркогенералами», что привело к слушаниям в парламенте.

Эквадорским силовикам не удалось заверить депутатов в своей чистоте, так что в стране начались мягкие чистки полиции. Заодно США отзывают визы у местных судей, намекая, что они слишком коррумпированы и связаны с криминалом.

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