Кабмин России поставит задачу создания сверхзвукового самолета для дальних перевозок

Москва, 20 января. Правительство России поставит задачу создания сверхзвукового воздушного судна, которое сократило бы время перелета на большие расстояния, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сверхзвуковой самолет позволит преодолевать большие расстояния в более короткие сроки, в том числе на Дальний Восток. Задачу создания такого воздушного судна поставит Кабмин РФ, заявил Мишустин на совещании о развитии гражданской авиации.

Премьер-министр также поручил увеличить долю российских самолетов в парке крупнейших авиакомпаний страны за последующие девять лет до 30%.