Германия может отменить визовый режим для россиян младше 25 лет

Берлин, 20 января. Правительство Германии планирует изменить подход к выдаче виз гражданам России, сообщил генеральный консул ФРГ Бернд Финке во время поездки в Томск.

Речь идет об отмене визового режима для российской молодежи до 25 лет. Это касается граждан, которые собираются приехать в Германию для учебы в школах и вузах, отметил Финке. Он выразил надежду, что этот вопрос удастся решить в ближайшее время.

«Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений именно в области молодежного обмена в сфере развития науки», — подчеркнул генконсул ФРГ в Новосибирске.

Власти Германии намерены обсудить данный вопрос с другими странами Шенгенской зоны в ближайшее время. Сейчас для российской молодежи, в том числе студентов и преподавателей томских вузов, предусмотрена простая процедура получения визы.

Визовый центр Германии в Москве начал принимать документы для оформления визы от студентов и ученых с 22 ноября. Получить документ могут, в том числе, желающие пройти стажировку в рамках программы международного обмена.