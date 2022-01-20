В Минтруде РФ напомнили о новых условиях предоставления выплат на детей

Москва, 20 января. Количество семей, которые могут оформить пособия на детей до 3 лет, увеличилось в 2022 году. Для получения выплат нужно предоставить документы, подтверждающие, что среднедушевой доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на год обращения.

Размер пособия увеличится — он будет равен размеру прожиточного минимума для детей в регионе в год обращения. Это дает право на получение пособий семьям с более высоким доходом, чем раньше, уточняет «ФедералПресс».

Минтруд напомнил, что пособие выплачивается на детей россиян, рожденных или усыновленных с 1 января 2018 года. Для расчета уровня достатка учитываются доходы всех членов семьи за год. Сумму сравнивают с размером двух прожиточных минимумов в регионе.

Выплата на второго ребенка производится из материнского капитала на карту «Мир» или банковский счет. Она прекращается, если маткапитал полностью истрачен. В более чем 70 регионах это пособие можно получать не только на 1 и 2 ребенка. Его также выплачивают на третьего и других детей.

Минимальный размер пособия по беременности с 2022 года будет увеличен до 63 932 рубля 40 копеек.