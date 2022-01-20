Депутат Картаполов назвал главную цель отправки британской военной техники на Украину

Киев, 20 января. Вооружение, полученное Украиной от Великобритании на этой неделе, не только не поможет стране, но и может ей навредить. Такое мнение высказал генерал-полковник, экс-замминистра обороны РФ, депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Эксперт отмечает, что Лондон, скорее всего, преследовал собственные скрытые цели, отправляя Киеву свою военную технику, и бескорыстная помощь Украине явно не была главным мотивом действий в данной ситуации. Как считает Картаполов, таким образом Великобритания просто пытается решить некоторые собственные проблемы за счет Незалежной.

«На самом деле, у этих шведских противотанковых комплексов, которые Великобритания производила по лицензии, скорее всего, просто сроки хранения подходят к концу, и их надо утилизировать. Но делать это достаточно дорого, поэтому проще отдать Украине, и, возможно, в будущем украинцы за это еще и заплатят», — объяснил генерал полковник в эфире программы «60 минут».

Кроме того, такой «военной помощью» Британия еще и может уколоть Соединенные Штаты, с которыми у нее сейчас весьма неоднозначные отношения.

«Получается, что Великобритания дезавуирует своего главного союзника — Соединенные Штаты, как бы говоря, что их "Джавелины" никчемные и не обеспечат обороноспособность Украины, так что надо дать ей что-то еще», — отмечает Андрей Картаполов.

Федеральное агентство новостей /

В то же время экс-замминистра обороны РФ уверен, что наличие различной военной техники, полученной от Запада, не только не поможет Украине в случае реального военного конфликта, но и, наоборот, может серьезно ей навредить.

«С тактической точки зрения большое количество разнообразного иностранного вооружения не на пользу командиру на земле, а только во вред. Потому что он должен быть уверен, что его бойцы освоили эту систему вооружения, умеют ее применять. Должна быть налажена система снабжения, обеспечения. Кроме того, надо учитывать совершенно разные тактико-технические данные всех этих систем. И то, что нам показывают красивую картинку на полигоне — это одно, а как этот шведско-британский снаряд поведет себя в реальной обстановке, на реальном поле боя — это совсем другое», — пояснил эксперт.

Депутат предполагает, что в целом акция с военной помощью Украине могла быть организована еще и для того, чтобы отвлечь внимание общественности от переговоров между Россией и Западом, а также от неизбежной необходимости для США дать Москве официальный ответ по вопросам безопасности.

«Западные партнеры знают, что им надо дать ответ. И, скорее всего, вся эта "мышиная возня", по-другому не назовешь, направлена на то, чтобы каким-то образом отвлечь внимание мировой общественности от того, что им все равно придется договариваться, все равно придется дать ответ России», — считает экс-замминистра обороны РФ, депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Экономист, политический аналитик Алексей Кущ ранее раскрыл истинную цель визитов Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы ЦРУ Уильяма Бернса на Украину.