Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 17:35
17:34
Общество
Минздрав России сообщил, что все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ
17:34
Происшествия
Бюджет Магнитогорска опустел на 10 млн рублей из-за земельной аферы
17:32
Политика
Эдгард Запашный о ракетах НАТО у границ РФ: «Их подлетное время — всего несколько минут»
17:32
Общество
Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
17:26
Весь мир
Блогер «Пиночет печет печенье» представляет дайджест криминального мира Латинской Америки
17:22
Шоу-бизнес
Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью
17:21
Политика
Госсекретарь США Блинкен поддержал усилия по возобновлению «нормандского формата»
17:20
Политика
Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль
17:17
Происшествия
Массовая авария с 22 легковушками и 14 грузовиками произошла в Чехии
17:14
Общество
Кассационный суд отказал Навальному в пересмотре решения по иску бизнесмена Пригожина
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину

Весь мир
Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину
wikipedia.org  /  stroi.mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 20 января. Российская компания «Трансмашхолдинг» стала победителем тендера в Аргентине. Производитель поставит в южноамериканскую страну 560 вагонов современного электропоезда «Иволга».

Тендер выиграла компания «ТМХ Интернэшнл», дочернее предприятие концерна ТМХ. Сумма по тендеру составила 864 млн долларов. Новые составы будут курсировать между столицей Буэнос-Айресом и пригородами. Как сообщает РБК, первые поставки должны произойти в 2025 году, и завершатся в течение четырех лет. Railway Gazette отмечает, что в состав заказа входят 70 электропоездов, способных развивать скорость до 160 километров в час.

Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину
wikipedia.org / mos.ru / CC BY 3.0

«Трансмашхолдинг» является крупнейшим российским производителем железнодорожной техники. Его составы эксплуатируются в России, Монголии, Литве, Сербии, Армении и Казахстане. Поставка в Аргентину является не вполне обычным заказом: «ТМХ Интернэшнл» разработает на базе «Иволги» вагоны для железнодорожной колеи шириной в 1676 мм — на 15,6 см шире, чем в России. Эти вагоны производятся на Тверском вагоностроительном заводе.

Буэнос-Айрес является крупнейшим железнодорожным центром в Аргентине и располагает второй по масштабам после Нью-Йорка системой легкого железнодорожного транспорта протяженностью более 800 километров и перевозящей порядка 1,5 млн пассажиров в день.

Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину
wikipedia.org / Falk2 / CC BY-SA 3.0 de

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину
аргентина иволга трансмашхолдинг
Комментировать