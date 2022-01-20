Российский «Трансмашхолдинг» поставит партию вагонов «Иволга» в Аргентину

Москва, 20 января. Российская компания «Трансмашхолдинг» стала победителем тендера в Аргентине. Производитель поставит в южноамериканскую страну 560 вагонов современного электропоезда «Иволга».

Тендер выиграла компания «ТМХ Интернэшнл», дочернее предприятие концерна ТМХ. Сумма по тендеру составила 864 млн долларов. Новые составы будут курсировать между столицей Буэнос-Айресом и пригородами. Как сообщает РБК, первые поставки должны произойти в 2025 году, и завершатся в течение четырех лет. Railway Gazette отмечает, что в состав заказа входят 70 электропоездов, способных развивать скорость до 160 километров в час.

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«Трансмашхолдинг» является крупнейшим российским производителем железнодорожной техники. Его составы эксплуатируются в России, Монголии, Литве, Сербии, Армении и Казахстане. Поставка в Аргентину является не вполне обычным заказом: «ТМХ Интернэшнл» разработает на базе «Иволги» вагоны для железнодорожной колеи шириной в 1676 мм — на 15,6 см шире, чем в России. Эти вагоны производятся на Тверском вагоностроительном заводе.

Буэнос-Айрес является крупнейшим железнодорожным центром в Аргентине и располагает второй по масштабам после Нью-Йорка системой легкого железнодорожного транспорта протяженностью более 800 километров и перевозящей порядка 1,5 млн пассажиров в день.