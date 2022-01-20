Байден рассказал нации об итогах первого года на посту президента США

Вашингтон, 20 января. Сегодня исполняется ровно год с момента инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Вчера в Белом доме состоялась пресс-конференция, посвященная итогам первого года правления Байдена, в ходе которой он рассказал об успехах, которых его администрации удалось достичь за это время.

Необходимо отметить, что пресс-конференция прошла в сложный для президента момент. Байден продолжает терять популярность среди избирателей и авторитет среди обитателей Капитолийского холма. Даже в родной Демократической партии поддержка политики президента заметно хромает, что уж говорить о республиканцах, которые по любому поводу норовят обрушиться с критикой в адрес главы государства.

Biden's press conference gets panned by critics: 'Total disaster'https://t.co/fUEDRBRdBV — Hazel Eyes (@hazelbrunette) January 20, 2022

А критиковать есть за что. Первый год президентства Байдена отметился целым рядом кризисов: южная граница США оказалась в осаде сотен тысяч мигрантов, желающих попасть в США, а внутри страны в это время бушует инфляция, преступность и COVID-19.

Федеральное агентство новостей /

Байден, который во время предвыборной кампании успел раздать кучу предвыборных обещаний, в течение первого года на посту не сумел воплотить в жизнь практически ничего из обещанного. Масштабная электоральная и миграционная реформа, реформа полиции, амбициозный инфраструктурный план, предполагавший структурное преобразование экономики и защиту окружающей среды — все это осталось на бумаге. Реформы забуксовали в Конгрессе, где столкнулись не только с противодействием со стороны Республиканской партии, но и с неоднозначным отношением среди демократов.

Федеральное агентство новостей /

Общественный раскол, который Байден обещал преодолеть, не только не устранен, но даже расширен и углублен. Если недоверие избирателей-республиканцев не доверяло президенту с самого начала его правления, то к середине первого года стали отчетливо наблюдаться усиливающиеся противоречия внутри демократического лагеря. Левое крыло партии — так называемые прогрессисты — чувствует себя обиженной и обделенной из-за игнорирования требований активистов Black Lives Matter, а также уступок, на которые им пришлось пойти в экологической повестке для принятия двухпартийного инфраструктурного плана.

Даже тема борьбы с пандемией, которая в начале прошлого года, благодаря успешной кампании по вакцинации, выглядела как однозначный успех администрации, на сегодня так же разочаровала простых американцев, как и остальные пункты программы президента. Темпы заболеваемости в США бьют рекорды. Страна остается на первом месте в мире как по количеству заболевших, так и по показателям смертности. К тому же президентский указ об обязательной вакцинации для работающих стал новой линией раскола в обществе. Несколько дней назад Верховный суд США фактически отменил действие законодательного акта, ограничив его действие лишь на военнослужащих и медработников.

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А в остальном, прекрасная маркиза...

Тем не менее, свое выступление перед журналистами Байден начал с позитивной ноты. Он отметил успехи, достигнутые Соединенными Штатами в первый год его президентства.

«Это был год вызовов, но и год огромного прогресса. Когда я вступил в должность у нас было вакцинировано 2 миллиона человек. Сейчас полностью вакцинированы 210 миллионов американцев. Мы создали 6 миллионов рабочих мест – больше, чем когда-либо прежде. Уровень безработицы и уровень бедности упали до исторически низких значений», — заявил президент.

По мнению Байдена, таких результатов удалось добиться благодаря принятию «Плана спасения Америки» стоимостью 1,9 триллиона долларов. Эти средства были потрачены на многочисленные меры социальной поддержки, которые позволили американцам пережить наиболее сложный период пандемии.

Выделение финансовой помощи привело к тому, что впервые за долгие годы, по мнению главы Белого дома, благосостояние миллионов американцев выросло. По его словам, наиболее ощутимым эффект от государственной поддержке стал среди самых бедных слоев населения.

Global Look Press / Bernd von Jutrczenka / dpa

Байден выразил уверенность в том, что нация твердо движется к победе над COVID-19 и заявил о том, что новых локдаунов в США не будет. Не забыл он похвастаться тем, что в настоящее время американцам доступно более миллиарда тест-систем на COVID-19, которые можно бесплатно заказать на специально созданном правительственном сайте.

Успехом нынешней администрации президент назвал принятие двухпартийного билля об инфраструктуре, на реализацию которого предусмотрено выделение 1,2 триллиона долларов. Это позволит модернизировать дороги и мосты, порты и аэропорты, предоставить доступ к высокоскоростному интернету для жителей небольших городков и отдаленных поселений. Кроме того, законопроект предусматривает замену всех имеющихся в стране свинцовых водопроводных труб, что обеспечит миллионы американцев чистой и безопасной водой.

В то же время, глава государства отметил, что страна продолжает сталкиваться с фрустрацией, порождаемой последствиями пандемии. Одним из основных вызовов он назвал высокие темпы инфляции, которая стремительно выросла на фоне разрушения цепочек поставок, затронувшей мировую экономику. Вместе с тем президент отметил эффективные действия Федеральной резервной системы, руководство которой предложило ряд мер по «рекалибровке» поддержки экономики страны.

Global Look Press / Silas Stein / dpa

В ходе выступления Байден сообщил, что его команда разработала план по восстановлению экономики Соединенных Штатов. По его словам, для этого необходимо выполнить три пункта: восстановить цепочки поставок, принять план социальной инфраструктуры Build Back Better и усилить конкуренцию в экономике. Все это, по мнению главы государства, позволит создать новые рабочие места, высвободить десятки миллиарды долларов доходов домохозяйств и в конечном итоге запустить новый экономический цикл.

«Лучший способ победить высокие цены – более продуктивная и емкая экономика, которая предоставляет товары и услуги американскому народу», — заявил Байден.

И если восстановление цепочек поставок и принятие инфраструктурного плана сталкивается с объективными трудностями, то реализация третьего пункта программы оздоровления экономики уже началась. Байден сообщил присутствующим, что подписал указ, который призван бороться с отсутствием конкуренции, что фактически может означать переход к государственному регулированию экономики.

«Капитализм без конкуренции — не капитализм, а эксплуатация», — заявил он ближе к концу своей речи.

twitter.com/BarnettforAZ / Официальная страница члена Республиканской партии США Джоша Барнетта

Неудобные вопросы

Отвечая на вопросы журналистов о том не переусердствовала ли команда президента с обещаниями в ходе предвыборной кампании, Байден обвинил в срыве выполнения пунктов внутренней повестки противодействие со стороны Республиканской партии, обвинив ее представителей в отсутствии конструктивной позиции.

«Я обращаюсь к своим коллегам-республиканцам и хочу спросить: за что вы боретесь?», — сказал он.

Журналистка канала ABC Мэри Брюс напомнила президенту, что большинство из его важнейших законопроектов заблокированы в Конгрессе членами его собственной партии. В связи с этим она спросила не стоит ли главе государства сосредоточиться на более реалистичных целях в расчете на то, что более прагматичные предложения могут быть приняты конгрессменами.

«Я не строю воздушных замков, я работаю над тем, чего хотят американцы», — ответил Байден.

По его словам, основная проблема, из-за которой законопроекты об инфраструктуре, электоральной реформе и другие важные документы, связанные с внутренней повесткой, до сих пор не приняты — это то, что люди не знают преимущества, которые даст им новое законодательство.

«Самое важное, что нужно сделать — информировать общественность о том, что находится на кону, чтобы люди смогли сделать вывод кто за них, а кто — против них», — выразил уверенность глава Белого дома.

Федеральное агентство новостей /

Америка против Байдена

Впрочем, судя по последним социологическим опросам, проведенным накануне пресс-конференции, большинство американских избирателей не считает Байдена своим союзником. Рейтинг одобрения деятельности президента (разница между количеством тех, кто одобряет его работу и тех, кто не одобряет), уходит все глубже в отрицательные значения. Последний опрос, проведенный Институтом Гэллапа, показал, что положительно к политике, проводимой администрацией Байдена, относятся 40% респондентов, в то время, как 56% высказываются в этом вопросе отрицательно. Эти результаты свидетельствуют, что Байден стал вторым по непопулярности президентом США после Дональда Трампа, рейтинг которого после первого года правления составлял 38%. Однако здесь необходимо отметить, что Трамп, в отличие от Байдена, изначально не имел особой популярности среди американцев.

Недовольство, которое крепнет прежде всего среди так называемых независимых избирателей, привело к тому, что на выборах в штате Вирджиния, которые состоялись в ноябре прошлого года, республиканцы одержали убедительную победу. Губернатором штата стал республиканец Гленн Янгкин. Кроме того, партии удалось взять большинство в Конгрессе штата, а также получить пост генпрокурора. Эти результаты в штате, который до этого исправно голосовал за демократов, стали как гром среди ясного неба и явились красноречивым ответом американцев на политику администрации Байдена по насаждению ультралиберальных ценностей. Да и отток населения из синих штатов, говорит о том же самом.

Федеральное агентство новостей /

Вместо политического триумфа и долгосрочного доминирования в американской политике, который предвидели многие стратеги Демпартии после победы команды Байдена—Харрис на выборах 2020 года, новая администрация ведет партию к краху. И плачевные результаты первого года правления 46-го президента США — явный знак того, что демократы утратили связь с реальностью и с реальными интересами избирателей. Расплата за это может быть горькой.