Москва, 20 января. Первый зампред комитета нижней палаты парламента Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов из Якутии признался, что его часто путают с китайцем.

Недавно якутского депутата спросили в соцсети TikTok, как ему «не стыдно» вывозить лес из России. Подписчики всерьез интересовались, как иностранец смог стать народным избранником. Депутат обыграл этот курьезный случай в ролике и разместил его в соцсети. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Тумусов признался, что многие ошибаются в определении его национальности из-за азиатских черт лица.

«Я горжусь тем, что являюсь представителем республики Саха (Якутия). У меня азиатское лицо и разрез глаз, и очень часто и меня, и других путают с другими представителями азиатских народов... Меня это никак не оскорбляет, потому что каждый хочет видеть свою близость к тому или иному лицу. Ничего предосудительного в этом нет», — пояснил народный избранник.

Он отметил, что у азиатов и якутов много похожих черт, но у народа саха другая энергетика и огонь в глазах. Тумусов добавил, что практически всегда верно определяет представителей своей нации. Парламентарий объяснил, что записать видео для TikTok ему посоветовали студенты.

Несколько миллионов американцев будут эвакуированы в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США. Об этом заявил депутат Госдумы России Владимир Жириновский. Там нет национальных окраин, но там есть небелое население, которое диктует свою волю.