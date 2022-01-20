В Набережных Челнах задержали наркокурьера

Казань, 20 января. Мужчина промышлял доставкой наркотиков из Перми в Екатеринбург.

По данным пресс-службы регионального МВД, 29-летнего наркокурьера задержали сотрудники ГИБДД в Набережных Челнах. Отмечается, что он использовал для прикрытия своей противоправной деятельности жену и ребенка. Когда его остановили на контрольном посту полиции для проверки документов, он занервничал и полицейские решили осмотреть машину, сообщает KazanFirst.

В автомобиле на заднем сиденье был обнаружен рюкзак с четырьмя пакетами, набитыми синтетическими наркотиками. Вес запрещенного вещества превысил 2 килограмма. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал о задержании наркоторговцев в Александровском районе Владимирской области. Полицейские изъяли более 700 килограммов запрещенных веществ в частном доме, где преступники организовали лабораторию по производству синтетических наркотиков.