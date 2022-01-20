Иммунолог Костинов заявил о высоких рисках заражения омикрон-штаммом на улице

Москва, 20 января. Заразиться новым омикрон-штаммом коронавируса можно прямо на улице, и особенно этот шанс высок, если поговорить или обняться с инфецированым при встрече, заявил иммунолог Михаил Костинов.

Также вероятность увеличивается из-за множества факторов. Играет роль температура воздуха (чем она ниже, тем губительнее для вируса), осадки (дождь, снег, изморось быстро «прибивают» вирус к земле), скорость и направление ветра. Также очень важно, на каком расстоянии произошел контакт с инфицированным, объяснил медик в беседе с РИА Новости.

Следует насторожиться, если на улице в вашу сторону кашляли или чихали. Поэтому не следует пренебрегать защитной маской. Носить ее в безлюдном месте нужды нет, но на оживленной улице лучше держать на лице постоянно, заключил специалист.

Главный отоларинголог Москвы Андрей Крюков заявил, что омикрон-штамм коронавируса важно лечить с самых первых дней после инфицирования. Симптоматика схожа с признаками ОРВИ, поэтому и способы лечения можно выбирать похожие - полоскания для воспаления в горле, сосудорасширяющие для заложенности носа.