«Хочется быть уверенным в родстве»: найденный тайный сын Абдулова готов сдать ДНК-тест

Москва, 20 января. Журналисты нашли тайного сына легенды советского кинематографа Александра Абдулова. Народный артист многие годы хранил снимок предполагаемого наследника в потаенном кармане своего любимого пиджака. Откликнувшийся на сообщения в прессе возможный сын актера теперь готов пройти ДНК-тест.

Одна из любимых женщин сценариста Виктория Лановская сообщила о необычной находке в начале минувшего декабря. Именно она обнаружила кадр 30-летней давности в пиджаке звезды, который получила в подарок от вдовы старшего брата Абдулова. Фотография быстро разлетелась по сайтам интернет-изданий с просьбой выйти на связь ко всем, кто что-либо знает о запечатленном на ней мальчике.

Журналисты kp.ru, которые первыми и опубликовали снимок, с трудом верили в успех задуманного. Однако 13 января в редакцию пришло письмо с фразой «на фото — это я». К посланию прилагались детские фотографии потенциального сына актера, на которых мальчик был в точности похож на ребенка со снимка из пиджака артиста.

Сам герой истории Александр Коваль признается, что долго не мог поверить в это. По его словам, он ничего не знал об отце и даже не подозревал, кем тот может быть.

«Я хоть и был любопытным ребенком, но понимал, что тема отца для нее больная. Так что я не заваливал ее вопросами и не устраивал пытки. Да и тогда мне казалось, что это нормально быть безотцовщиной. Рос я в 90-е, и в те времена полные семьи были, скорее, исключением, чем правилом», — рассказал собеседник редакции.

Когда Коваль увидел фото в прессе, он позвонил матери и спросил напрямую. Она ответила, что его отцом действительно является Александр Абдулов. Как позднее объяснил мужчина, мать скрывала обстоятельства его появления, поскольку так и не дождалась ответа от актера, сколько ни пыталась связаться с ним и сообщить о рождении сына.

Коваль получил высшее экономическое образование и устроил собственный бизнес. Однако не так давно сорвался в Москву, поскольку понял, что его непреодолимо тянет к сцене. Сейчас 34-летний мужчина готов сделать ДНК-тест, чтобы узнать правду. Однако для этого согласие должна дать родная дочь Абдулова Евгения, которой 15 лет. До недавних пор она считалась единственной кровной наследницей звезды.

Ранее вдова покойного брата народного артиста Альбина Абдулова высказала мысль, что актер действительно мог скрывать наличие внебрачного сына. Тем более, что тогда он уже состоял в официальном браке с первой супругой Ириной Алферовой.