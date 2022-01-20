Жена Никиты Михалкова рассказала о семейной традиции на Крещение

Москва, 20 января. Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна поздравила подписчиков в Instagram с Крещением. По словам актрисы, в этот праздник ее семья часто окуналась в прорубь.

По мнению Михалковой, Крещение — не русский народный экстрим, а большой религиозный праздник. В этот день нужно думать о Боге.

«Вспоминаю, как мы окунались на даче в прорубь, женщины и дети. Сейчас уже из-за сложной эпидемиологической ситуации, конечно, не удается. Но суть праздника не меняется», — поделилась она.

Prt Scr instagram.com / @tatyanamixalkova

Михалкова с теплотой вспоминает о 19 января, поскольку в этот день родилась мать ее супруга — писательница Наталья Кончаловская, сообщает Teleprogramma.pro. Автор повести «Трубадуры и святые Марии» ушла из жизни в 1988 году. По мнению артистки, у свекрови была непростая, но счастливая судьба.

Татьяна Соловьева стала супругой Никиты Михалкова в 1973 году и взяла его фамилию. В этом браке она родила троих детей: дочерей Анну и Надежду, сына Артема.

Ранее Анастасия Макеева, мечтающая о детях, окунулась в проруби на Крещение. Артистка надеется, что благодаря этому ритуалу и вере она сможет забеременеть.