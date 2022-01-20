Лукашенко пожаловался на Путина за отдых в Туве

Москва, 20 января. Белорусский президент Александр Лукашенко в шутку пожаловался на то, что его российский коллега Владимир Путин не зовет его на отдых в Туву. Об этом глава государства сообщил на встрече с тувинской делегацией.

По словам белорусского лидера, он часто упрекает Владимира Путина за то, что тот забывает пригласить его с собой в Туву.

«Я часто его упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: "Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть". Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии провел переговоры с руководителем Тувы Владиславом Ховалыгом. Стороны обсудили вопросы экономического партнерства. По словам Лукашенко, Минск готов оперативно предпринять необходимые действия для развертывания кооперации. Белорусский лидер также поддержал идею налаживания контактов в сфере промышленности, трансфера технологий и экспорта услуг.

Российский президент Владимир Путин до этого рассказал, почему премьер страны Михаил Мишустин не отдыхает с ним в Сибири. Глава государства в шутку сказал, что если они оба будут на отдыхе, то работать будет некому.