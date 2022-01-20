Режиссеру Хотиненко — 70: какие картины режиссера обрели популярность и любовь зрителей

Российский режиссер и сценарист Владимир Хотиненко 20 января отмечает свое 70-летие. На его счету более 20 картин, в том числе и многосерийные исторические фильмы. В честь юбилея маэстро ФАН сделал подборку картин, которые завоевали любовь и популярность у российских зрителей.

«Зеркало для героя» (1988)

Двухсерийная научно-фантастическая драма стала одним из лучших фильмов перестроечного периода. В основу картины легла идея «петли времени», из-за которой герой постоянно вынужден переживать один и тот же момент, пока не решит свою проблему. После ссоры с отцом он переносится в прошлое, и каждый его день начинается с даты 8 мая 1949 года.

Кадр из фильма «Зеркало для героя» /

«Мусульманин» (1995)

История рядовой солдата Николая Иванова, который провел семь лет жизни в плену у моджахедов, а по возвращении домой оказался врагом для своих односельчан из-за смены веры, не могла оставить российского зрителя равнодушным. Кто-то рассмотрел драму сквозь призму человечности и принял ее, а у кого-то из зрителей фильм вызвал возмущение. Как бы там ни было «Мусульманин» заслужил международное признание — Гран-при жюри международного кинофестиваля в Монреале, приз киноакадемии «Ника» и кинофестиваля «Кинотавр». Главные роли в этой драме исполнили Евгений Миронов, Александр Балуев, Нина Усатова.

Кадр из фильма «Мусульманин» /

«72 метра» (2004)

Фильм снят на основе одноименной книги Александра Покровского. По сюжету во время плановых боевых учений подлодка «Славянка» столкнулась с морской миной времен Великой Отечественной войны. Из-за повреждений субмарина легла на грунт на глубине 72 метров. В результате катастрофы часть экипажа погибает, оставшаяся оказывается перед выбором: кого отправить наверх за помощью. Решить, кто станет спасителем, непросто, ведь исправен только один дыхательный аппарат. В фильме сыграли Сергей Маковецкий, Марат Башаров, Андрей Краско, Сергей Гармаш, Владислав Галкин и другие известные артисты.

Кадр из фильма «72 метра» /

«Гибель империи» (2005)

Многосерийный исторический фильм, захватывающий события, которые происходили в России с 1914 по 1918 год. В сериале показано становление российской контрразведки. Пока идет война и набирают оборот революционные идеи, охранное отделение сталкивается с жесточайшими терактами, политическими убийствами, промышленным и военным шпионажем. В новых условиях старые методы работы следствия уже бесполезны, поэтому на базе прежнего управления начинается формирование контрразведки. В фильме были задействованы Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Андрей Краско, Мария Миронова, Чулпан Хаматова, Дмитрий Певцов, Федор Бондарчук, Владислав Галкин, Марат Башаров и другие звезды отечественного кинематографа.

Кадр из фильма «Гибель Империи» /

«Поп» (2010)

Эта историческая картина посвящена одной из самых малоизученных страниц Великой Отечественной войны — Псковской православной миссии. В фильме показа жизнь священников, которые возрождали церковную жизнь на оккупированных гитлеровцами территориях Псковской и Ленинградской областей в период с 1941 по 1944 год. С приходом немцев на русские земли служение становится не просто долгом священника, а настоящим подвигом. Главные роли в картине сыграли Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Елизавета Арзамасова.

Кадр из фильма «Поп» /

В день юбилея Владимира Хотиненко президент России Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. Глава государства подчеркнул, что фильмы режиссера всегда наполнены глубоким содержанием, интересно и талантливо сняты.