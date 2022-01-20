Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 20:38
20:38
Политика
Эрдоган надеется на личную встречу Путина и Зеленского
20:36
Общество
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал о пытках в африканских тюрьмах
20:36
Происшествия
Суд вынесет приговор замглавы СвЖД за использование служебного вагона в личных целях
20:36
Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян призналась, что долго оправдывала нелюбовь мужа
20:35
Политика
Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом
20:34
Весь мир
Центральный банк Ливии объявил о фактическом начале процесса объединения
20:34
Происшествия
Правозащитник Семеновский предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах
20:34
Армия
CNN-Turk: Вашингтон может одобрить запрос Анкары на закупку 40 истребителей F-16
20:30
Общество
Мусорный коллапс мешает передвигаться жителям Калининского района Петербурга
20:30
Общество
Правозащитник Райт: в США нет законов против пыток заключенных в тюрьмах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Индексация пенсий в РФ в феврале 2022: кому положена прибавка, кто не получит дополнительные деньги
Общество
Индексация пенсий в РФ в феврале 2022: кому положена прибавка, кто не получит дополнительные деньги
Федеральное агентство новостей  / 

Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6%. Документ принят сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях. Решение парламентариев стало ответом на поручение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии россиян выше уровня инфляции. После индексации средняя пенсия в России составит около 19 тысяч рублей.

Кому положена прибавка

Повышение коснется неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии. Перерасчет будет произведен задним числом, поскольку новый закон должен вступить в действие с 1 января 2022 года (день ежегодной индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров по старости). Таким образом, неработающие пенсионеры получат в феврале солидную прибавку — пенсию, проиндексированную на 8,6%, плюс разницу между новой пенсией и деньгами, полученными в январе.

После всех повышений, по данным Министерства труда и соцзащиты РФ, средний размер страховой пенсии в России составит 18 984 руб. Повышение коснется 30,8 млн неработающих пенсионеров, из бюджета на эти цели выделено 170 млрд руб.

Индексация пенсий в РФ в феврале 2022: кому положена прибавка, кто не получит дополнительные деньги
Федеральное агентство новостей /

Кто в феврале не получит дополнительные деньги

Индексация страховых пенсий, законодательно закрепленная законом, коснется не всех пенсионеров.

Не получат дополнительные деньги в феврале получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (к ним относятся те, кто не выработал стаж для получения страховой пенсии, инвалиды и некоторые другие категории граждан). Дело в том, что для этой категории граждан ежегодная индексация проводится 1 апреля, так будет и в 2022 году. Планируется повысить эти виды пенсий на 7,7%, однако, возможно, решение будет пересмотрено в сторону увеличения выплат в связи с ростом инфляции.

Кроме того, продлена заморозка индексации пенсий работающих пенсионеров, действующая с 2016 года. Ранее многие политики призывали отказаться от этой меры и проиндексировать пенсии работающим пенсионерам хотя бы частично (с таким предложением неоднократно выступала депутат Госдумы Елена Драпеко), но решение на этот счет пока не принято.

Ранее Госдума приняла законы о повышении МРОТ (минимального размера оплаты труда) и прожиточного минимума. С 1 января МРОТ увеличен до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 руб. Напомним, к величине МРОТ и прожиточного минимума привязаны многие социальные выплаты, положенные россиянам, которые, соответственно, тоже увеличились.

Индексация пенсий в РФ в феврале 2022: кому положена прибавка, кто не получит дополнительные деньги
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Общество / Индексация пенсий в РФ в феврале 2022: кому положена прибавка, кто не получит дополнительные деньги
индексация пенсий пенсии
Комментировать