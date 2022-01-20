Индексация пенсий в РФ в феврале 2022: кому положена прибавка, кто не получит дополнительные деньги

Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6%. Документ принят сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях. Решение парламентариев стало ответом на поручение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии россиян выше уровня инфляции. После индексации средняя пенсия в России составит около 19 тысяч рублей.

Кому положена прибавка

Повышение коснется неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии. Перерасчет будет произведен задним числом, поскольку новый закон должен вступить в действие с 1 января 2022 года (день ежегодной индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров по старости). Таким образом, неработающие пенсионеры получат в феврале солидную прибавку — пенсию, проиндексированную на 8,6%, плюс разницу между новой пенсией и деньгами, полученными в январе.

После всех повышений, по данным Министерства труда и соцзащиты РФ, средний размер страховой пенсии в России составит 18 984 руб. Повышение коснется 30,8 млн неработающих пенсионеров, из бюджета на эти цели выделено 170 млрд руб.

Федеральное агентство новостей /

Кто в феврале не получит дополнительные деньги

Индексация страховых пенсий, законодательно закрепленная законом, коснется не всех пенсионеров.

Не получат дополнительные деньги в феврале получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (к ним относятся те, кто не выработал стаж для получения страховой пенсии, инвалиды и некоторые другие категории граждан). Дело в том, что для этой категории граждан ежегодная индексация проводится 1 апреля, так будет и в 2022 году. Планируется повысить эти виды пенсий на 7,7%, однако, возможно, решение будет пересмотрено в сторону увеличения выплат в связи с ростом инфляции.

Кроме того, продлена заморозка индексации пенсий работающих пенсионеров, действующая с 2016 года. Ранее многие политики призывали отказаться от этой меры и проиндексировать пенсии работающим пенсионерам хотя бы частично (с таким предложением неоднократно выступала депутат Госдумы Елена Драпеко), но решение на этот счет пока не принято.

Ранее Госдума приняла законы о повышении МРОТ (минимального размера оплаты труда) и прожиточного минимума. С 1 января МРОТ увеличен до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 руб. Напомним, к величине МРОТ и прожиточного минимума привязаны многие социальные выплаты, положенные россиянам, которые, соответственно, тоже увеличились.