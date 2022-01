Ливия проведет международный форум в области здравоохранения в феврале

Триполи, 20 января. Правительство национального единства намерено провести XIV Международный форум и выставку в области здравоохранения.

Организаторы уже приступили к подготовке. Мероприятие запланировано на 13–15 февраля, однако его могут перенести из-за возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.

The 14th Libya International Healthcare Forum and Exhibition: Tripoli 13 to 15 February - https://t.co/cm9XazSoUt pic.twitter.com/iXiTja9DEj