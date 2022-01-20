Ливия проведет международный форум в области здравоохранения в феврале

Триполи, 20 января. Правительство национального единства намерено провести XIV Международный форум и выставку в области здравоохранения.

Организаторы уже приступили к подготовке. Мероприятие запланировано на 13–15 февраля, однако его могут перенести из-за возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Международный форум и выставка призваны ознакомить врачей, медперсонал и тех, кто интересуется медицинской сферой, а также поставщиков медуслуг с современными технологиями, рекомендациями и способами лечения с распространенными заболеваниями, включая COVID-19», — говорится в сообщении.

The 14th Libya International Healthcare Forum and Exhibition: Tripoli 13 to 15 February - https://t.co/cm9XazSoUt pic.twitter.com/iXiTja9DEj — libyaherald (@libyaherald) January 20, 2022

Организаторы хотят помочь расширить их знания и проинформировать о последних достижениях в области здравоохранения, чтобы начать применять новые методики лечения на практике в Ливии. На мероприятие приглашены представители местных компаний и медработники, а также бизнесмены из соседних государств: Египта, Алжира и других.

Министерство промышленности Туниса в ноябре 2021 года провело международный экономический форум «Сделано в Ливии». В республику пригласили более 150 фондов и учреждений североафриканского государства в области промышленности и торговли для рекламирования отечественной продукции.

Спикер ливийского парламента Агила Салех 17 января объявил об истечении срока полномочий Правительства национального единства. Он напомнил, что переходный кабмин утратил легитимность 24 декабря 2021 года, когда в Ливии планировалось провести всеобщие выборы.