Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 17:35
17:34
Общество
Минздрав России сообщил, что все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ
17:34
Происшествия
Бюджет Магнитогорска опустел на 10 млн рублей из-за земельной аферы
17:32
Политика
Эдгард Запашный о ракетах НАТО у границ РФ: «Их подлетное время — всего несколько минут»
17:32
Общество
Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
17:26
Весь мир
Блогер «Пиночет печет печенье» представляет дайджест криминального мира Латинской Америки
17:22
Шоу-бизнес
Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью
17:21
Политика
Госсекретарь США Блинкен поддержал усилия по возобновлению «нормандского формата»
17:20
Политика
Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль
17:17
Происшествия
Массовая авария с 22 легковушками и 14 грузовиками произошла в Чехии
17:14
Общество
Кассационный суд отказал Навальному в пересмотре решения по иску бизнесмена Пригожина
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ливия проведет международный форум в области здравоохранения в феврале
Весь мир
Ливия проведет международный форум в области здравоохранения в феврале
ncdc.org.ly  /  Пресс-служба Минздрав Ливии

Триполи, 20 января. Правительство национального единства намерено провести XIV Международный форум и выставку в области здравоохранения.

Организаторы уже приступили к подготовке. Мероприятие запланировано на 13–15 февраля, однако его могут перенести из-за возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Международный форум и выставка призваны ознакомить врачей, медперсонал и тех, кто интересуется медицинской сферой, а также поставщиков медуслуг с современными технологиями, рекомендациями и способами лечения с распространенными заболеваниями, включая COVID-19», — говорится в сообщении.

Организаторы хотят помочь расширить их знания и проинформировать о последних достижениях в области здравоохранения, чтобы начать применять новые методики лечения на практике в Ливии. На мероприятие приглашены представители местных компаний и медработники, а также бизнесмены из соседних государств: Египта, Алжира и других.

Министерство промышленности Туниса в ноябре 2021 года провело международный экономический форум «Сделано в Ливии». В республику пригласили более 150 фондов и учреждений североафриканского государства в области промышленности и торговли для рекламирования отечественной продукции.

Спикер ливийского парламента Агила Салех 17 января объявил об истечении срока полномочий Правительства национального единства. Он напомнил, что переходный кабмин утратил легитимность 24 декабря 2021 года, когда в Ливии планировалось провести всеобщие выборы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливия проведет международный форум в области здравоохранения в феврале
ливия форум здравоохранение
Комментировать